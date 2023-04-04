空運牌照局批准國泰航空續牌至２０２８年３月１９日

《經濟通通訊社４日專訊》空運牌照局宣布，決定批准國泰航空（００２９３）的續牌申請

，自今日起生效，至２０２８年３月１９日。有關決定將於下周五（１４日）刊憲。

根據續期的牌照，國泰航空可營辦編定航程的多條航線，在香港運載乘客、貨物或郵件，無

限次往返香港國際機場，當中包括：高雄、台北、大阪、東京、首爾、羅馬倫敦、紐約、三藩市

、阿姆斯特丹、奧斯陸及蘇黎世等。（ｃｌ）

