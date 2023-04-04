《小傳日記》京東孖仔準備ＩＰＯ！工業定產發邊隻好？

《小傳日記》前排京東（０９６１８）就搶先巴巴（０９９８８）搞分拆，一次過宣布旗下

京東工業同京東產發一齊交ＩＰＯ申請表，比起巴巴更加坐言起行。

兩隻都正式披露過去幾年成績表，其中京東工業規模比起京東產發大得多，２０２０、

２０２１同２０２２年收入分別係６８億、１０３﹒４５億同１４１﹒３５億人仔。雖然由由

２０２０年有純利３﹒４３億銀，到２０２２年虧損１３﹒３４億銀，不過扣除可轉換優先股公

允價值變動等因素，經調整純利三年分別係４﹒３７億銀、５﹒０１億銀同７﹒１５億銀，都係

逐年上升。

京東工業係提供工業供應鏈技術嘅公司，主營Ｂ２Ｂ業務，為企業客戶提供供應鏈解決方案

，整合自營與平台兩種模式，協助客戶管理公司庫存。京東工業本身以提供服務為主，自己唔會

有太多硬件上嘅庫存。招股書提到，京東工業預期未來將會擴大技術基礎設施、擴大現有市場的

客戶群並開拓新市場，以及繼續就自身平台進行投資和創新，代表公司仲係處於擴張階段，增長

可期。

所以兩隻相比嚟講，京東產發著重硬件開發，主要以發展物流園區為主，將佢視為地產股仲

貼切。京東工業就著重處理供應鏈服務，相關嘅硬件配套可以轉交畀京東物流（０２６１８）同

京東產發，對於京東工業嘅資金流動性亦更加大，比起京東產發更加值得期待，請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議

及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經

濟通》、編者及作者無關。

