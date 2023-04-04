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04/04/2023 16:11

恒指全日低收１３４點報２０２７４，中芯升逾４％，李寧跌逾４％

　　《經濟通通訊社４日專訊》恒生指數全日收報２０２７４，跌１３４點或０﹒６６％，主板
成交１１９３﹒９９億元。恒生中國企業指數報６８７５，跌６４點或０﹒９４％。恒生科技指
數報４２３３，跌６９點或１﹒６１％。
　　恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；美團收報１３３﹒９元，跌６﹒１元或４﹒３６％，成交５５﹒５２億元；騰
訊控股收報３８５元，跌３﹒２元或０﹒８２％，成交５４﹒８５億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
９５﹒６５元，跌２﹒９元或２﹒９４％，成交５１﹒３３億元。
　　中芯（００９８１）現價升４﹒２５％，報２０﹒８５元，該股成交約１﹒７２億股，涉資
３６﹒１４億元，盤中高見２１﹒５５元，最低見２０﹒０５元；中海油（００８８３）升
３﹒０２％，報１２﹒３元；美團跌４﹒３６％，報１３３﹒９元；李寧（０２３３１）跌
４﹒３７％，報５８﹒０５元。
　　國指三大成交股份依次為商湯（０００２０）、美團及騰訊控股；商湯收報３﹒２６元，升
０﹒３７元或１２﹒８％，成交６３﹒１５億元。科指三大成交股份依次為商湯、美團及騰訊控
股。（ｐｃ）

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