恒指全日低收１３４點報２０２７４，中芯升逾４％，李寧跌逾４％

《經濟通通訊社４日專訊》恒生指數全日收報２０２７４，跌１３４點或０﹒６６％，主板

成交１１９３﹒９９億元。恒生中國企業指數報６８７５，跌６４點或０﹒９４％。恒生科技指

數報４２３３，跌６９點或１﹒６１％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；美團收報１３３﹒９元，跌６﹒１元或４﹒３６％，成交５５﹒５２億元；騰

訊控股收報３８５元，跌３﹒２元或０﹒８２％，成交５４﹒８５億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

９５﹒６５元，跌２﹒９元或２﹒９４％，成交５１﹒３３億元。

中芯（００９８１）現價升４﹒２５％，報２０﹒８５元，該股成交約１﹒７２億股，涉資

３６﹒１４億元，盤中高見２１﹒５５元，最低見２０﹒０５元；中海油（００８８３）升

３﹒０２％，報１２﹒３元；美團跌４﹒３６％，報１３３﹒９元；李寧（０２３３１）跌

４﹒３７％，報５８﹒０５元。

國指三大成交股份依次為商湯（０００２０）、美團及騰訊控股；商湯收報３﹒２６元，升

０﹒３７元或１２﹒８％，成交６３﹒１５億元。科指三大成交股份依次為商湯、美團及騰訊控

股。（ｐｃ）

