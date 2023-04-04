【聚焦人幣】人幣中間價升１０６點子，報６﹒８６９９

《經濟通通訊社４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６９９，較
上個交易日升１０６點子，創３月２４日以來新高，上個交易日報６﹒８８０５。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８６９９ －１０６﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒４９３０ ＋５４９﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１９５５ ＋２９５﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７５３ －１１﹒８０
１英鎊╱人民幣 ８﹒５３５６ ＋７４２﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６６３９ ＋７３６﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３２８８ ＋３８９﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１７９６ ＋１８７﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒５３０５ ＋２７２﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１１５４ ＋１６９﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４２１ ＋２﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒４２１０ ＋１１６９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５９２６ ＋８０﹒００
１人民幣╱韓元 １９０﹒４９００ ＋４９﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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