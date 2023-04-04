【聚焦人幣】人幣中間價升１０６點子，報６﹒８６９９

《經濟通通訊社４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６９９，較

上個交易日升１０６點子，創３月２４日以來新高，上個交易日報６﹒８８０５。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８６９９ －１０６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４９３０ ＋５４９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１９５５ ＋２９５﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７５３ －１１﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒５３５６ ＋７４２﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６６３９ ＋７３６﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３２８８ ＋３８９﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１７９６ ＋１８７﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒５３０５ ＋２７２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１１５４ ＋１６９﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４２１ ＋２﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒４２１０ ＋１１６９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５９２６ ＋８０﹒００

１人民幣╱韓元 １９０﹒４９００ ＋４９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

