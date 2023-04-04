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即市新聞

04/04/2023 09:23

【聚焦人幣】人幣中間價升１０６點子，報６﹒８６９９

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６９９，較
上個交易日升１０６點子，創３月２４日以來新高，上個交易日報６﹒８８０５。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８６９９　　－１０６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４９３０　　＋５４９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１９５５　　＋２９５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７５３　　　－１１﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５３５６　　＋７４２﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６６３９　　＋７３６﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３２８８　　＋３８９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１７９６　　＋１８７﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒５３０５　　＋２７２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１１５４　　＋１６９﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４２１　　　　＋２﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒４２１０　＋１１６９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５９２６　　　＋８０﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９０﹒４９００　　　＋４９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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