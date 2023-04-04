《鍾之日記》Ａ場成交爆燈，港匯弱勢走資

《鍾之日記》４月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



清明節假期前夕，兩地股市一冷一熱，Ａ股四連揚，且交投反常地熾熱，成交突破１﹒３萬

億元人民幣，創逾一年新高，香江魚缸卻五連升斷纜，同時港匯觸及７﹒８５弱方兌換保證，金

管局超過一個半月再入市買港元捍衛聯匯，銀行體系結餘周四（６日）將減至約６９９﹒１５億

港元，跌破７００億港元。

恒指低開４４點報２０３６４，已為全日高位，恒指收市跌１３４點或０﹒６６％，報

２０２７４，五連升斷纜。

國指跌６４點或０﹒９４％，報６８７５。大市全日成交１１９３﹒９９億元。



＊滬綜指四連揚＊



滬綜指今早小幅高開後升幅擴大，中字頭股、半導體股領升，大市進一步升破３３００關，

並以全日以最高位收升０﹒４９％，報３３１２﹒５６點，四連揚，續創自３月６日以來近１個

月新高；不過，深市與滬市走勢分歧，深成指收市回吐０﹒２５％，創業板指更跌０﹒７６％。

兩市全日成交１３２４６億元人民幣，較上個交易日增近６％，規模亦是去年２月２４日以

來逾一年新高；不過，外資透過陸股通轉為淨流出近３７億元人民幣，結束連續五日淨流入。



＊王興提款時間到，理想被沽續跌４％＊



身兼理想汽車（０２０１５）非執行董事及美團（０３６９０）創辦人的王興繼續減持理想

汽車，據聯交所披露，王興上周二至周四（３月２８日至３０月）連沽３日理想汽車，合共出售

１３２﹒９７萬股，套現１﹒２８億元，持股量由２２﹒４２％降至２２﹒３５％，而在更早一

周，王興也有減持動作。在短短半個月時間內，王興共計減持套現約４﹒２億元。此外，王興上

周亦同步沽出理想ＡＤＳ，每份ＡＤＳ平均作價２３﹒３３美元，套現７０３﹒６３萬美元（約

５４８８﹒３３萬港元）。

值得一提的是，幾乎在２０２２年的同一時間，王興也曾減持理想汽車股份套現。在市場看

來，每年３月底似乎成為王興對理想汽車的「提款時間」。理想汽車近期的車輛交付有明顯爬坡

趨勢，最新的３月交付量已經超過２萬輛，這家造車新勢力在今年一季度也順利達到交付預期。

就王興減持理想汽車股份，理想汽車有關人士回應指，王興本次交易股票為個人行為，交易

佔他總持股比例很小一部分，不涉及美團持股部分。理想汽車全日仍跌３﹒６％，報９３﹒９５

元，三連跌。

不過，美團同樣面臨著被沽售的壓力。由於騰訊（００７００）上月底以美團作為特別息，

作為騰訊大股東的Ｎａｓｐｅｒｓ連同旗下Ｐｒｏｓｕｓ合共獲分約２﹒５８億股美團，而

Ｐｒｏｓｕｓ疑已將美團持倉存入御用券商高盛。中央結算系統（ＣＣＡＳＳ）顯示，３月２３

日再有２﹒４８億股或４％美團存入系統，大部分轉入高盛倉位，ＣＣＡＳＳ流通美團股份已升

至約８８％。

Ｎａｓｐｅｒｓ及Ｐｒｏｓｕｓ此前表示，會將收到美團股份歸類為「持有作出售

（ｈｅｌｄ ｆｏｒ ｓａｌｅ）」資產，估計Ｎａｓｐｅｒｓ或正伺機而沽。美團股價無力，

全日挫４﹒４％，報１３３﹒９元，再失１４０元關。



＊傳特斯拉推低價車，新能源車受壓＊



特斯拉（Ｔｅｓｌａ）計劃推新的低價車型，年產能高達４００萬輛。內媒引述產業人士指

特斯拉低價車型是小型的Ｍｏｄｅｌ Ｙ。４００萬輛產能會分布在全球工廠，其中，北美的超

級工廠將承擔２００萬輛，德國柏林工廠和上海臨港工廠分別承擔１００萬輛。而在北美工廠當

中，墨西哥的蒙特雷工廠會是這款新車型的產能主力。

特斯拉執行長馬斯克在２０２０年已表示，預計到２０２３年可能推出售價２﹒５萬美元（

約１９﹒６萬港元）的自動駕駛電動汽車。市場指，特斯拉若推平價電動車，不僅能橫掃市佔率

，對產業鏈成熟也會是巨大的推力，導致電動企業產業發生劇烈變革。

此外，Ｔｅｓｌａ今年第一季全球總交付近４２﹒３萬輛汽車，交付量創歷史新高，高於市

場預期的４２﹒１萬輛。競爭對手來勢洶洶，一眾新能源車受壓，比亞迪（０１２１１）跌

１﹒８％，吉利（００１７５）跌３％，長汽（０２３３３）跌５％，小鵬汽車（０９８６８）

更插６％。



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