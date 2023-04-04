【數據前瞻】意外降準後，機構對內地４月降息降準寬鬆預期跌冰點

《經濟通通訊社４日專訊》路透綜合７８家機構對中國固定收益市場展望顯示，在３月意外
降準後，４月受訪機構對於降息或降準的寬鬆預期落至冰點，認為未來三個月會降準的機構佔比
亦縮至不到一成；不過市場對流動性的向好預期猶在。
全部受訪機構繼續認為４月存款基準利率將持穩，對於七天期逆回購和一年期ＭＬＦ（中期
借貸便利）利率保持穩勢亦接近一致預期。只有約６％的機構認為一年期ＬＰＲ（貸款市場報價
利率）４月將調降，五年ＬＰＲ無人預期會下調。
＊３月人民幣新增貸料２﹒７５萬億元＊
機構對３月新增人民幣貸款和社會融資規模的預計均值分別為２﹒７５萬億元和３﹒７８萬
億元，均明顯高於２月實際值。
匯率方面，參與機構對４月末外匯交易中心公布的人民幣兌美元即期匯率１６：３０的官方
收盤價預期均值為６﹒８３４３，較３月末的實際值６﹒８７１３升值３７０點，預期的區間為
６﹒７０－６﹒９５。
對３月ＣＰＩ同比漲幅，機構預測均值為１﹒２％，略高於２月的實際值１％；預測區間為
０﹒５％－２﹒０％，區間下限較上月預測值進一步走低。（ｄｗ）
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