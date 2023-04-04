【大國博弈】澳洲擬本周宣布禁止政府手機使用ＴｉｋＴｏｋ

《經濟通通訊社４日專訊》據澳洲媒體報道，澳洲總理阿爾巴內塞（Ａｎｔｈｏｎｙ

Ａｌｂａｎｅｓｅ）在內政部完成審查後，將在本周宣布禁止在政府手機上使用使用

ＴｉｋＴｏｋ。而維多利亞州也將禁止政府手機使用這個程式。

美國、英國、紐西蘭、加拿大、比利時和歐盟執委會出於安全考慮，已經禁止官方設備使用

該應用程式。（ｊｔ）

