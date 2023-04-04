【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升１０３點子，報６﹒８８０２

《經濟通通訊社４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１３４點子後，全

日在６﹒８７７０至６﹒８８５５之間波動，最終收報６﹒８８０２，較上個交易日４時３０分

收盤價升１０３點子。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１１９點子，報６﹒８８６０。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６９９，較上個交易日升１０６點子，

創３月２４日以來新高，上個交易日報６﹒８８０５。



＊路透調查：料４月末人幣即期收盤價６﹒８３４３＊



據路透社２０２３年第四期中國固定收益市場展望調查結果，受訪機構對４月末中國外匯交

易中心公布的人民幣兌美元即期匯率１６：３０官方收盤價預期均值為６﹒８３４３，較３月末

的實際值６﹒８７１３升３７０點子，預期的區間為６﹒７０－６﹒９５。此外，受訪機構均認

為，４月存款基準利率將持穩，對於七天期逆回購和一年期ＭＬＦ（中期借貸便利）利率保持穩

勢亦接近一致預期；僅約６％機構認為一年期ＬＰＲ（貸款市場報價利率）４月將調降，五年

ＬＰＲ無人預期會下調。今期受訪機構有７８家。（ｓｌ）

