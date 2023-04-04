【大國博弈】商務部王受文：關注澳洲對中國企業赴澳加嚴投資審查

《經濟通通訊社４日專訊》商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文昨日（３日）在北京與

澳洲外交貿易部副秘書長茵德舉行會談，為兩國商貿部長下階段會面作準備。

王受文表示，中方高度關注澳方加嚴對中國企業赴澳投資經營審查，以及對中國商品採取貿

易救濟措施，希望澳方客觀公正、妥善處理相關個案，慎重採取相關措施，為中國企業提供公平

、開放、非歧視的營商環境。他稱，當前中澳經貿關係處於企穩向好的重要關口，雙方應加強溝

通協調，通過雙邊或多邊渠道妥善解決各自關切。中澳經濟高度互補，開展經貿合作潛力很大。

可拓展在氣候變化、新能源、數字貿易等領域合作，為中澳經貿合作注入更多動能。



＊澳方願繼續通過坦誠對話化解分歧＊



茵德表示，澳方高度重視發展對華經貿關係。兩國近期在經貿領域保持密切溝通，推動解決

彼此關切，澳方對此表示讚賞。澳方致力於促進貿易和投資自由化、便利化，將繼續秉持開放的

投資政策，平等對待包括中國在內的各國企業。願繼續通過坦誠對話化解分歧，增強雙方推進經

貿合作的信心。

中國商務部長王文濤今年２月初與澳洲貿易部長法瑞爾視像會談，是中澳商貿部長自

２０１９年以來首次會談。王文濤當時邀請法瑞爾在合適的時間訪華。法瑞爾則表示，雙方同意

加強各層級對話。（ｓｌ）

