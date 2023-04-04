  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/04/2023 14:10

【大國博弈】商務部王受文：關注澳洲對中國企業赴澳加嚴投資審查

　　《經濟通通訊社４日專訊》商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文昨日（３日）在北京與
澳洲外交貿易部副秘書長茵德舉行會談，為兩國商貿部長下階段會面作準備。
　　王受文表示，中方高度關注澳方加嚴對中國企業赴澳投資經營審查，以及對中國商品採取貿
易救濟措施，希望澳方客觀公正、妥善處理相關個案，慎重採取相關措施，為中國企業提供公平
、開放、非歧視的營商環境。他稱，當前中澳經貿關係處於企穩向好的重要關口，雙方應加強溝
通協調，通過雙邊或多邊渠道妥善解決各自關切。中澳經濟高度互補，開展經貿合作潛力很大。
可拓展在氣候變化、新能源、數字貿易等領域合作，為中澳經貿合作注入更多動能。
　
＊澳方願繼續通過坦誠對話化解分歧＊
　
　　茵德表示，澳方高度重視發展對華經貿關係。兩國近期在經貿領域保持密切溝通，推動解決
彼此關切，澳方對此表示讚賞。澳方致力於促進貿易和投資自由化、便利化，將繼續秉持開放的
投資政策，平等對待包括中國在內的各國企業。願繼續通過坦誠對話化解分歧，增強雙方推進經
貿合作的信心。
　　中國商務部長王文濤今年２月初與澳洲貿易部長法瑞爾視像會談，是中澳商貿部長自
２０１９年以來首次會談。王文濤當時邀請法瑞爾在合適的時間訪華。法瑞爾則表示，雙方同意
加強各層級對話。（ｓｌ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞04/04/2023
【香港要聞】李家超冀最遲年中公布應對建造及運輸業人手不足策略
人氣文章財經熱話04/04/2023
商湯AI概念當炒獲北水青睞　績後大行看法正面　現價追入仲有水位？
人氣文章財經熱話04/04/2023
《午市前瞻》恒指續守兩萬點 王興或部署增持美團惟勿過早入手
人氣文章財經熱話04/04/2023
【AI熱炒】商湯受資金追捧　兩大因素支持股價向上
人氣文章開市Good Morning04/04/2023
黃瑋傑：難預料Naspers何時沽美團　惟股份弱勢或下試132-133元
人氣文章大行報告04/04/2023
【大行炒D乜】高盛削贛鋒、天齊目標　麥格理睇好頤海跑贏大市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金