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04/04/2023 16:49

【香港要聞】教育局：把握人口變化契機，整合學校資源優化教育

　　《經濟通通訊社４日專訊》教育局副局長施俊輝今日以「把握人口變化契機　善用資源優化
教育」為題，在教育局網上專欄「局中人語」撰文指，教育局作為辦學團體，已率先檢視官立學
校的持續發展，並採取果斷措施，以不同策略整合資源，當局正積極與不同辦學團體商討及規劃
學校發展方案，包括考慮停辦長期收生不足的學校，合併或重置到有新學位需求的地區，以盡量
減少學齡人口結構性下降帶來的衝擊。
　
＊教育經費累升顯示政府對教育的承擔＊
　
　　施俊輝指，與南韓、芬蘭、美國及新加坡相比，雖然香港學齡人口下降的情況於數年前已浮
現，但政府仍持續增加投放在教育的資源。過去１０年，教育經費的累計升幅超過５０％，顯示
政府對教育的承擔。
　　隨著學齡人口下降及學校數目減少，教師的需求預計亦會相應減少，當局會密切留意公營學
校的教師人手，審慎規劃師資培訓的名額以維持穩定和高質素的教師團隊，同時繼續加強教師專
業培訓，不斷提升香港教育質素及整體競爭力。
　
＊學校學生人數太少不利教學多元化＊
　
　　他表示，面對學齡人口結構性下降，當局須把握契機，重新調撥和善用資源，聚焦提升整體
教育質素。學校整體學生人數不能太少，否則不利教學多元化和學生群育發展。以中學教育為例
，如每班及全校學生太少，會影響學生科目的選擇、分班，以及參與多元化學習活動和群體互動
的機會。至於小學教育，當局一直採用的「統整成本高及使用率低的小學」政策。當某學校網內
仍有足夠學額供應，而處於該學校網的公營小學在小一派位機制下獲派的學生人數過少，相關辦
學團體可考慮有策略地將屬下辦學理念和課程相近的學校合併，從而為學生營造更合適的教學環
境，提升學與教質素。
　
＊增加３１所學校推行小班教學＊
　
　　另外，當局會把握契機，加快在公營小學推行小班教學的步伐，在檢視個別地區及學校網內
的學校所提供的課室數目、學位需求、學校發展的需要及現有資源等最新情況後，當局已增加
３１所學校於２０２３╱２４及２０２４╱２５學年推行小班教學，並安排另外７所公營小學於
２０２４╱２５學年實施小班教學，預計屆時將有逾九成公營小學實施小班教學。（ｃｌ）
　

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