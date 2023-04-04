【外圍經濟】加息抑制需求，新西蘭企業仍然悲觀

《經濟通通訊社４日專訊》由於高利率和需求放緩將國家逐步推向衰退，新西蘭企業在第一

季度仍然悲觀。

新西蘭經濟研究所的季度調查顯示，淨６６％的企業預計未來１２個月經濟將惡化。這與

２０２２年第四季度的７０％幾乎沒有變化。

此外，淨１０％的企業表示，交易活動在本季度放緩，８％的企業預計截至６月的３個月內

情況會惡化。（ｒｃ）

