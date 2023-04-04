《國企紅籌》廣州農商銀行（０１５５１）發債籌１５０億人幣

《經濟通通訊社４日專訊》廣州農商銀行（０１５５１）公布，發行二級資本債券最終金額

為１５０億元人民幣，為批准上限的７５％，集資用於充實資本。

該集團指，有關債券為１０年期，採固定利率，票面利率為４﹒７％，在第五年末附條件，

發行人有贖回權，按面值部或全部贖回有關債券。（ｗｈ）

