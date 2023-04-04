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04/04/2023 07:53

《國企紅籌》廣州農商銀行（０１５５１）發債籌１５０億人幣

　　《經濟通通訊社４日專訊》廣州農商銀行（０１５５１）公布，發行二級資本債券最終金額
為１５０億元人民幣，為批准上限的７５％，集資用於充實資本。
　　該集團指，有關債券為１０年期，採固定利率，票面利率為４﹒７％，在第五年末附條件，
發行人有贖回權，按面值部或全部贖回有關債券。（ｗｈ）

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