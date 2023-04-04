《日入而息》傳商湯下周推Ａ１產品股價揚，港匯弱恒指跌１３４點

《今天重點》
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傳商湯（０００２０）下周一將發布大型人工智能模型
傳阿里（０９９８８）ＡＩ大模型或在下周二阿里雲峰會上發布
騰訊（００７００）回購９１萬股，涉資約３﹒５億元；騰訊入股遊戲開發商玉尊信息科技
金管局紐約時段承接７１億港元沽盤，銀行結餘跌穿７００億
李家超稱下周六全民國家安全教育日將辦一連串活動；考慮合併或重置學校，處理學生人數減少
問題；李家超冀最遲年中公布應對建造及運輸業人手不足策略
空運牌照局批准國泰航空（００２９３）續牌至２０２８年３月１９日
港協暨奧委會啟動程序暫停冰協會員資格，港府或削撥款資助
華為掏出近７２０億元分紅，１４萬持股員工受益
意外降準後，機構對內地４月降息降準寬鬆預期跌冰點
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《即日市況》
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恒指全日低收１３４點報２０２７４，中芯升逾４％，李寧跌逾４％
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《深滬股市》
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滬指收升０﹒５％企三千三，成交１﹒３萬億創一年高
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《美元匯價》
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非美貨幣再度回升，歐元及英鎊或挑戰阻力
歐元最新報１﹒０９２６╱２８，日圓最新報１３２﹒９４╱９５
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《公司業績》
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ＡＥＯＮ（００９００）全年純利升９﹒１％至３﹒７億元，息２２
仙
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《公司資訊》
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ＡＥＯＮ（００９００）目標今年本地及海外銷售額有雙位數增長
加科思（０１１６７）自主研發ＬＩＦ單抗在中國的臨床試驗申請獲
批
惠理集團（００８０６）委任林家禮出任資深顧問，以推動業務增長
創科（００６６９）制定科學基礎目標，２０３０年前絕對排放量減
六成
醫思健康（０２１３８）完成收購美學醫療設備及耗材分銷商
百度地圖升級，融入文心交通大模型及生成式ＡＩ
堡獅龍國際（００５９２）委任李寧妹夫趙建國為主席，外娚女余昕
任執董
理想汽車（０２０１５）回應王興減持：佔總持股比例很小，不涉及
美團持股部分
科軒動力（００４７６）與中關村科技及深圳清航智行簽訂戰略合作
協議
中生製藥（０１１７７）據限制性股份獎勵計劃購２３０萬股
騰訊（００７００）回購９１萬股，涉資約３﹒５億元；騰訊入股遊
戲開發商玉尊信息科技
電訊首科（０３９９７）簽訂股票累計認沽期權合約
金地商置（００５３５）３月合約銷售總額按年跌７﹒５％
包浩斯國際（００４８３）全年同店銷售減少６％
宜賓市商業銀行擬來港上市，籌最多逾２３億元
新地（０００１６）大埔白石角新盤料下周上樓書，月內開售
傳商湯（０００２０）下周一將發布大型人工智能模型
ＴＶＢ小股東大聯盟擬於股東大會動議重選所有董事
信利國際（００７３２）３月營業淨額為１３﹒８５億，按年跌２９
﹒１％
信銀國際鰂魚涌新辦公大樓正式啟用
和黃醫藥（０００１３）與國家藥監局溝通後啟動兩個研究註冊階段
的患者招募
太古表示利乾退任公司獨立非常務董事
空運牌照局批准國泰航空（００２９３）續牌至２０２８年３月１９
日
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《國企紅籌》
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康寧醫院（０２１２０）首季度住院床日數按年升７﹒１％
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《神州民企》
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祥生控股（０２５９９）３月總合約銷售額按年跌１５﹒７％
碧桂園（０２００７）３月合同銷售額按年跌１６﹒９％
匯森家居（０２１２７）就擬收購解決方案公司所有股權訂立諒解備忘錄
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《中國要聞》
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北京環球影城叫停商業旅拍，拍攝只限非商業用途
深圳數據交易所批出全國首筆無質押數據資產增信貸款
去年上海網遊產業收入達１２８０億元人民幣，佔全國三成
廣交會參展出口企業３﹒４萬家，進口展５０８家外企
發改委據報將召多部門就糖價上漲開會，研判後期形勢
調查顯示需求不足，商務部表示一些省的訂單逐漸回暖
民航局表示國際客運航班恢復至疫情前約２６﹒５％
上海為外資重大項目提供「綠色通道」
外交部表示優化簽證政策，全力為廣交會提供便利
上海將制定政策，吸引高端製造業外資機構聚集上海
上海２１條措施促進外貿，鼓勵跨境貿易使用人幣結算
長三角推進城管執法一體化，「首違不罰」有望落地
商務部表示廣交會１５日起廣州舉行，全面恢復線下辦展
平安銀行深圳分行被罰５０萬：三查不盡職貸款被挪用
上海支持外資證券、基金、期貨等機構率先落戶
上海３月新房成交１００萬平方米，按月增近一倍
副外長謝鋒晤必和必拓ＣＥＯ：發掘新能源合作潛力
人行２０億逆回購利率持平，淨回籠２７６０億；人行報告指超六成銀行家認為貨幣政策「適度
」
３月百城二手住宅價格環比跌，二手房業主以價換量
報告指３月重點６５城新房均價環比微跌，找房熱度降
深圳樓市３月成交量按月增逾五成
工信部副長晤富士康劉揚偉等台商，倡加強新技術合作
原銀監會農村中小金融機構監管主任姜麗明被開除黨籍
中證報表示３月金融數據料趨暖，新增貸料達３﹒４萬億
２２家上市券商擬分紅３００億元，中信證券居首
中證協調查券商人力資源管理情況，關注近３年離職率
華為掏出近７２０億元分紅，１４萬持股員工受益
淘寶將推出「９９特賣頻道」打入低價市場，料月內上線
行長易綱稱維護幣值與金融穩定是人行中心任務
交易商協會對工行自律調查，涉債務融資工具定價偏離
上海召開第二屆旅遊投資促進大會，一批千億項目落地
上海將加快培育一批跨境電商領域的標桿企業
深圳放寬新能源汽車限購，搖號無需連續２年醫保
上海市海關表示預計一季度上海市進出口總值進一步向好
上期所調低１１個期貨品種漲跌幅及保證金比例
馬來西亞稱南海能源項目在其水域，中方表示對話商分歧
中紀委駐煙草局前紀檢組長潘家華受賄千七萬囚１１年
意外降準後，機構對內地４月降息降準寬鬆預期跌冰點
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《國際要聞》
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伊朗總統萊希接受邀請，即將訪問沙特阿拉伯
美國前總統特朗普將出庭應訊，紐約嚴防其支持者騷亂
荷蘭客運列車與貨運列車相撞後出軌，多人嚴重受傷
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《外圍經濟》
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分析指ＯＰＥＣ＋意外減產或推高通脹
加息抑制需求，新西蘭企業仍然悲觀
日本明年投入７０億美元建晶片廠，較今年激增８２％
歐洲銀行業１﹒４萬億歐元商業地產貸款成為新威脅
沃爾瑪電子商務營運中心裁員２０００多人
澳洲儲備銀行議息會後宣布維持指標利率不變，符預期
美國銀行預期標指在未來１２個月中值漲幅達２２％
美林支付９７０萬美元了結隱藏外匯費用案
耶倫表示美國銀行業正企穩，監管機構隨時做好戒備
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《大國博弈》
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商務部王受文稱關注澳洲對中國企業赴澳加嚴投資審查
澳洲擬禁政府設備用Ｔｉｋｔｏｋ，中方提出嚴正交涉
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《其他消息》
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李家超稱下周六全民國家安全教育日將辦一連串活動；考慮合併或重置學校，處理學生人數減少
問題；李家超冀最遲年中公布應對建造及運輸業人手不足策略
陸貽信因健康理由辭任選管會委員，政府正物色繼任人
勞聯申請五一勞動節前遊行集會，料約２００人參加
小巴工會反對輸入外勞，憂打破本地工人飯碗
批發及零售界建議輸入外勞，惟勞工界表明反對
國家外匯局潘功勝會見香港金管局余偉文，就互聯互通等進行交流
張炳良稱同期推進交椅洲及北部都會區財政壓力不容低估
立法會討論免費電視中期檢討，正檢視《廣播業務守則》
警方斥５２億建通訊系統，鄧炳強稱選擇承辦商將考慮國家安全因素
運輸署表示逾６０萬輛車領「易通行」車貼，維持５﹒７青沙先行
金管局紐約時段承接７１億港元沽盤，銀行結餘跌穿７００億
香港快運４月２８日開辦越南河內直航，推限時１２８元機票
教育局表示把握人口變化契機，整合學校資源優化教育
港協暨奧委會啟動程序暫停冰協會員資格，港府或削撥款資助
深股通全日流出近２３億元，外資結束五日淨流入；滬股通全日流出近２億元，外資淨流出３６
﹒５億元
ＧｏＧｏＸ推出ＡＩ社區研習中心，為弱勢兒童提供科技教育
ＭＩＡＭＩ ＱＵＡＹ Ｉ暫套現逾４﹒８億元，料復活節後加推
ＭＴＲ Ｌａｂ夥數碼港投資物流科技初創企業ａｌｆｒｅｄ２４
保監局臨時便利措施本月底後取消
３月住宅樓宇買賣合約總值５７９億，按年升１１５％
中原料明年私宅落成量２２８６４個，將創２０年新高
美聯表示首季物業註冊量達１﹒９萬宗，創３季新高
旅遊事務署與多個部門開會，統籌「五一黃金周」接待訪港旅客預備
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