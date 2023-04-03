騰訊控股（００７００）申請增設人民幣櫃台

《經濟通通訊社３日專訊》騰訊控股（００７００）公布，已於上周五向聯交所申請增設人

民幣櫃台，以支持聯交所引入港幣－人民幣雙櫃台模式。

該集團相信港幣－人民幣雙櫃台模式將增強人民幣計價股份的流通量及定價效益，該舉措亦

將擴大其股東及潛在投資者的交易渠道。港幣－人民幣雙櫃台模式須待監管批准後方可落實。

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