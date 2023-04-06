《國金頭條》「小非農」證經濟放緩，投資者觀望市場前景美股停滯

《經濟通通訊社 日專訊》有「小非農」之稱的ＡＤＰ就業數據進一步顯示美國勞動力市

場冷卻，經濟放緩，投資者轉為觀望市場動向，美股周三（５日）表現停滯。

受ＡＩ概念股下跌拖累，納指跌１２９﹒４６點，或１﹒０７％，收１１９９６﹒８６點。

標普５００亦微跌１０﹒２２點，或０﹒２５％，收４０９０﹒３８點。

３月ＡＤＰ就業人數僅新增１４﹒５萬人，大幅低於２月的２６﹒１萬人，及市場預估的

２１萬人，第一季平均每月招聘人數僅有１７﹒５萬人。此外，美國商務部公布，美國２月貿易

逆差連續第３個月擴大，商品和服務貿易逆差增長２﹒７％至７０５億美元，為４個月來最大。

有華爾街市場分析指出，雖然就業數據顯示經濟衰退的機會進一步提高，但市場預計聯儲局

即將停止加息周期，因此美股暫未出現大幅下滑，但投資者應採取避險。



＊美匯指數自２個月低位回升＊



美匯指數自２個月低位回升，於紐約尾盤漲０﹒３３％，至１０１﹒９２。歐元下跌

０﹒５％至１﹒０９０２美元，英鎊貶逾０﹒３％至１﹒２４５７美元。美元兌日圓連續第３個

交易日走跌，貶約０﹒３％至１３１﹒２８。在澳洲央行維持政策利率不變後，澳元連續２日下

滑，貶０﹒４５％至０﹒６７２２美元。

紐約期金跌２﹒６美元，或０﹒１％，報每盎司２０３５﹒６美元。紐約期油停止４日漲勢

，跌１０美仙，收每桶８０﹒６１美元。布蘭特期油漲５美仙，收每桶８４﹒９９美元。

（ｊｆ）

