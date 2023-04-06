恒指半日低收９點報２０２６４，京東收跌４％，中芯逆市收升７％

《經濟通通訊社６日專訊》美股個別發展，疲弱的經濟數據，加劇市場對聯儲局快速加息後

，或令美國經濟陷入衰退的擔憂。美國３月ＡＤＰ私人企業新增職位僅１４﹒５萬人，遠低於市

場預期。另外，３月ＩＳＭ非製造業指數亦低於預期。道指收升８０點；納指收跌１２９點；標

普５００收跌１０點。

港股先跌後升，然後再跌，恒生指數半日收報２０２６４，跌９點或０﹒０５％，主板成交

５７２﹒２８億元。恒生中國企業指數報６８５７，跌１７點或０﹒２６％。恒生科技指數報

４１９０，跌４３點或１﹒０２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３８５﹒２元，升０﹒２元或０﹒０５％，成交２７﹒３６

億元；中芯國際收報２２﹒３元，逆市升１﹒４５元或６﹒９５％，成交２５﹒８６億元；阿里

巴巴－ＳＷ收報９６﹒５元，升０﹒８５元或０﹒８９％，成交２２﹒５２億元。國指三大成交

股份依次為商湯（０００２０）、騰訊控股及中芯國際；商湯收報３﹒３３元，升０﹒０７元或

２﹒１５％，成交３９﹒９７億元。科指三大成交股份依次為商湯、騰訊控股及中芯國際。

京東集團（０９６１８）收跌４﹒１５％，報１５７﹒２元，該股成交約６１９萬股，涉資

９﹒７７億元，盤中高見１５９﹒２元，最低見１５６﹒２元；百度（０９８８８）跌

３﹒８１％，收報１４１﹒２元；碧桂園（０２００７）跌３﹒８１％，收報２﹒０２元；信義

光能（００９６８）跌３﹒７１％，收報８﹒８３元。

另外，藥明生物（０２２６９）逆市升２﹒４７％，收報４７﹒６５元；港交所

（００３８８）升２﹒１％，收報３５０﹒２元。（ｋｙ）

