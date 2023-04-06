《盤後部署》恒指現敏感三角形待變，中芯整固後料上試３０元

《經濟通通訊社６日專訊》美國３月ＡＤＰ私人企業新增職位僅１４﹒５萬人，遠低於市場

預期。隔晚美股個別發展，疲弱的經濟數據，加劇市場對聯儲局快速加息後，或令美國經濟陷入

衰退的擔憂。

明日起放復活節假，港股下周二（１１日）復市，市況相當沉悶，恒指先跌後升，恒生指數

收報２０３３１，升５６點或升０﹒２８％，主板成交１０１６﹒８６億元。國企指數收報

６８９４，升１８點或升０﹒２７％。恒生科技指數收報４２３７，升４點或升０﹒１０％。

技術走勢方面，恒指收市重站２０天線（現約２０１２２）之上，並現小陽燭，走勢營造敏

感三角形，待變。

上證綜合指數收報３３１２，升０點或升０﹒００％，成交５０６５﹒００億元人民幣；深

證成份指數收報１１８６６，升６點或升０﹒０６％，成交３３９９﹒２６億元人民幣。



＊翰森製藥收漲６％＊



藍籌股方面，翰森製藥（０３６９２）收升５﹒６５％，報１４﹒２２元，該股成交約

４６８萬股，涉資６５１８萬元，盤中高見１４﹒３８元，最低見１３﹒３４元；阿里健康

（００２４１）升３﹒７５％，收報５﹒８１元；周大福（０１９２９）升３﹒２３％，收報

１５﹒３４元；蒙牛乳業（０２３１９）升２﹒１５％，收報３３﹒２５元。

另外，創科實業（００６６９）逆市收跌３﹒１４％，報８３﹒２元，該股成交約９１０萬

股，涉資７﹒６４億元，盤中高見８５﹒１５元，最低見８２﹒３元；京東集團（０９６１８）

跌３﹒０５％，收報１５９元；銀娛（０００２７）跌２﹒７６％，收報５４﹒７元；百度

（０９８８８）跌２﹒６６％，收報１４２﹒９元。



＊中芯飆８％，藍籌稱冠＊



另一方面，中芯國際（００９８１）收升７﹒６７％，報２２﹒４５元，成為藍籌股升幅之

冠，該股成交約１﹒８３億股，涉資４１﹒１５億元，盤中高見２３﹒１５元，最低見２１元。

市場研究機構ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ統計數據顯示，２０２２年中國（包括台灣）

半導體項目投資金額高達１﹒５萬億元人民幣，半導體產業延續高投資態勢。

ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ表示，近年因美國對中國半導體制裁加劇，中國在半導體領

域面臨更加嚴峻局面。為應對這種情況，中國在半導體領域實施了多項扶持政策，例如財政補貼

、稅收優惠、技術創新支持等，以促進半導體產業的發展。其中最重要的一環是加大對半導體產

業的投資，提高半導體自主可控水平。

技術走勢方面，中芯國際已連續出現五支陽燭，９ＲＳＩ升至８５水平，短期或會先整固，

然後再向上挑戰３０元水平。（ｋｙ）

