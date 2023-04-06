【外圍經濟】沙特Ｓａｖｖｙ擬以４９億美元收購美Ｓｃｏｐｅｌｙ

《經濟通通訊社６日專訊》沙特公共投資基金（ＰＩＦ）全資持有的遊戲公司Ｓａｖｖｙ當

地時間４月５日宣布，將以４９億美元收購美國遊戲開發商Ｓｃｏｐｅｌｙ，雙方已達成協議。

Ｓｃｏｐｅｌｙ開發的遊戲包括《星際迷航：艦隊司令部》《Ｓｔｕｍｂｌｅ Ｇｕｙｓ》

等，該公司將在Ｓａｖｖｙ旗下自主運營。（ｋｙ）

