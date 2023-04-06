【外圍經濟】世貿組織上調２０２３年全球貿易增長預期

《經濟通通訊社６日專訊》世界貿易組織５日發布報告預測，２０２３年全球貨物貿易量將

增長１﹒７％，高於去年１０月預測的１％。

報告說，上調全球貿易增長預期的「關鍵因素」是內地不斷優化調整防疫措施，這有助於釋

放消費需求，促進國際貿易增長。（ｋｙ）

