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06/04/2023 14:51

【外圍經濟】世貿組織上調２０２３年全球貿易增長預期

　　《經濟通通訊社６日專訊》世界貿易組織５日發布報告預測，２０２３年全球貨物貿易量將
增長１﹒７％，高於去年１０月預測的１％。
　　報告說，上調全球貿易增長預期的「關鍵因素」是內地不斷優化調整防疫措施，這有助於釋
放消費需求，促進國際貿易增長。（ｋｙ）

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