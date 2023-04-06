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06/04/2023 08:53

【虛幣世界】比特幣及以太幣榮辱互見，後者將現升勢

　　《經濟通通訊社６日專訊》比特幣（ＢＴＣ）和以太幣（ＥＴＨ）的勢頭目前正朝著相反的
方向發展。相對強度指數　（ＲＳＩ）　是衡量價格波動的技術指標，表明比特幣的價格正在停
滯，而以太幣的價格可能會在不久的將來走高。
　　本周到目前為止，ＢＴＣ的價格一直徘徊在２８０００美元附近，這是過去三周大部分時間
所處的位置，而ＥＴＨ九個月來首次升至１９００美元以上。當價格朝一個方向移動時，資產價
格和技術指標之間就會出現背離，而該指標會朝相反的方向移動。　通常，這種背離預示著資產
價格的潛在頂部和底部，或方向的變化。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７９９６﹒３６元（美元．下同），跌０﹒６２％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８９５﹒９８元，跌０﹒６７％；艾達幣報
０﹒３８８１元，跌１﹒０５％；瑞波幣報０﹒４９８２元，跌１﹒４６％。（ｕｌ）
　
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