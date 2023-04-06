【虛幣世界】比特幣及以太幣榮辱互見，後者將現升勢　

《經濟通通訊社６日專訊》比特幣（ＢＴＣ）和以太幣（ＥＴＨ）的勢頭目前正朝著相反的

方向發展。相對強度指數 （ＲＳＩ） 是衡量價格波動的技術指標，表明比特幣的價格正在停

滯，而以太幣的價格可能會在不久的將來走高。

本周到目前為止，ＢＴＣ的價格一直徘徊在２８０００美元附近，這是過去三周大部分時間

所處的位置，而ＥＴＨ九個月來首次升至１９００美元以上。當價格朝一個方向移動時，資產價

格和技術指標之間就會出現背離，而該指標會朝相反的方向移動。 通常，這種背離預示著資產

價格的潛在頂部和底部，或方向的變化。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２７９９６﹒３６元（美元．下同），跌０﹒６２％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８９５﹒９８元，跌０﹒６７％；艾達幣報

０﹒３８８１元，跌１﹒０５％；瑞波幣報０﹒４９８２元，跌１﹒４６％。（ｕｌ）



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