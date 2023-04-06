《異動股》中芯升６％領漲藍籌，去年中國半導體投資達１﹒５萬億

《經濟通通訊社６日專訊》中芯（００９８１）現時為升幅最大藍籌股，現價升６﹒４７％

，報２２﹒２元，該股成交約１８９１萬股，涉資４﹒１３億元，盤中高見２２﹒２元，最低見

２１元。

市場研究機構ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ統計數據顯示，２０２２年中國（包括台灣）

半導體項目投資金額高達１﹒５萬億人民幣，半導體產業延續高投資態勢。

ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ表示，近年因美國對中國半導體制裁加劇，中國在半導體領

域面臨更加嚴峻局面。為應對這種情況，中國在半導體領域實施了多項扶持政策，例如財政補貼

、稅收優惠、技術創新支持等，以促進半導體產業的發展。其中最重要的一環是加大對半導體產

業的投資，提高半導體自主可控水平。

現時，恒生指數報２０１０６，跌１６８點或跌０﹒８３％，主板成交１０５﹒９２億元。

國企指數報６７９７，跌７７點或跌１﹒１３％。恒生科技指數報４１５７，跌７６點或跌

１﹒８０％。

即月期指新報２０１２８，跌１７４點，高水２２點。即月國指期貨報６８０８，跌７９點

，高水１０點。即月科指期貨新報４１６８，跌７４點，高水１１點。

上證綜合指數報３２９８，跌１３點或跌０﹒４１％，成交５７３﹒４７億元人民幣。深證

成份指數報１１８０４，跌５５點或跌０﹒４７％，成交３７２﹒２０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中芯（００９８１） ２２﹒２元 升６﹒４７％

ＡＳＭＰＴ（００５２２） ７６﹒９５元 無升跌

華虹（０１３４７） ３６﹒９元 升１﹒６５％

宏光半導體（０６９０８） １﹒８元 升５﹒８８％

晶門（０２８７８） ０﹒５７元 跌１﹒７２％

上海復旦（０１３８５） ２９﹒０５元 跌０﹒６８％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

