《異動股》中芯升６％領漲藍籌，去年中國半導體投資達１﹒５萬億

《經濟通通訊社６日專訊》中芯（００９８１）現時為升幅最大藍籌股，現價升６﹒４７％
，報２２﹒２元，該股成交約１８９１萬股，涉資４﹒１３億元，盤中高見２２﹒２元，最低見
２１元。
市場研究機構ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ統計數據顯示，２０２２年中國（包括台灣）
半導體項目投資金額高達１﹒５萬億人民幣，半導體產業延續高投資態勢。
ＣＩＮＮＯ Ｒｅｓｅａｒｃｈ表示，近年因美國對中國半導體制裁加劇，中國在半導體領
域面臨更加嚴峻局面。為應對這種情況，中國在半導體領域實施了多項扶持政策，例如財政補貼
、稅收優惠、技術創新支持等，以促進半導體產業的發展。其中最重要的一環是加大對半導體產
業的投資，提高半導體自主可控水平。
現時，恒生指數報２０１０６，跌１６８點或跌０﹒８３％，主板成交１０５﹒９２億元。
國企指數報６７９７，跌７７點或跌１﹒１３％。恒生科技指數報４１５７，跌７６點或跌
１﹒８０％。
即月期指新報２０１２８，跌１７４點，高水２２點。即月國指期貨報６８０８，跌７９點
，高水１０點。即月科指期貨新報４１６８，跌７４點，高水１１點。
上證綜合指數報３２９８，跌１３點或跌０﹒４１％，成交５７３﹒４７億元人民幣。深證
成份指數報１１８０４，跌５５點或跌０﹒４７％，成交３７２﹒２０億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中芯（００９８１） ２２﹒２元 升６﹒４７％
ＡＳＭＰＴ（００５２２） ７６﹒９５元 無升跌
華虹（０１３４７） ３６﹒９元 升１﹒６５％
宏光半導體（０６９０８） １﹒８元 升５﹒８８％
晶門（０２８７８） ０﹒５７元 跌１﹒７２％
上海復旦（０１３８５） ２９﹒０５元 跌０﹒６８％
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（ｅｒ）
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