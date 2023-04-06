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06/04/2023 09:38

《異動股》中芯升６％領漲藍籌，去年中國半導體投資達１﹒５萬億

　　《經濟通通訊社６日專訊》中芯（００９８１）現時為升幅最大藍籌股，現價升６﹒４７％
，報２２﹒２元，該股成交約１８９１萬股，涉資４﹒１３億元，盤中高見２２﹒２元，最低見
２１元。
　　市場研究機構ＣＩＮＮＯ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ統計數據顯示，２０２２年中國（包括台灣）
半導體項目投資金額高達１﹒５萬億人民幣，半導體產業延續高投資態勢。
　　ＣＩＮＮＯ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ表示，近年因美國對中國半導體制裁加劇，中國在半導體領
域面臨更加嚴峻局面。為應對這種情況，中國在半導體領域實施了多項扶持政策，例如財政補貼
、稅收優惠、技術創新支持等，以促進半導體產業的發展。其中最重要的一環是加大對半導體產
業的投資，提高半導體自主可控水平。
　　現時，恒生指數報２０１０６，跌１６８點或跌０﹒８３％，主板成交１０５﹒９２億元。
國企指數報６７９７，跌７７點或跌１﹒１３％。恒生科技指數報４１５７，跌７６點或跌
１﹒８０％。
　　即月期指新報２０１２８，跌１７４點，高水２２點。即月國指期貨報６８０８，跌７９點
，高水１０點。即月科指期貨新報４１６８，跌７４點，高水１１點。
　　上證綜合指數報３２９８，跌１３點或跌０﹒４１％，成交５７３﹒４７億元人民幣。深證
成份指數報１１８０４，跌５５點或跌０﹒４７％，成交３７２﹒２０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　　２２﹒２元　升６﹒４７％
　　ＡＳＭＰＴ（００５２２）　７６﹒９５元　　　　無升跌
　　華虹（０１３４７）　　　　　３６﹒９元　升１﹒６５％
　　宏光半導體（０６９０８）　　　１﹒８元　升５﹒８８％
　　晶門（０２８７８）　　　　　０﹒５７元　跌１﹒７２％
　　上海復旦（０１３８５）　　２９﹒０５元　跌０﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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