恒指由跌轉升５５點，中芯飆逾８％，港交所漲２﹒５％

《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數由跌升，現報２０３２９，升５５點或升０﹒２７％，
主板成交４６７﹒９６億元。國企指數報６８８３，升８點或升０﹒１２％。恒生科技指數報
４２１４，跌１８點或跌０﹒４４％。
中芯（００９８１）現價升８﹒３９％，報２２﹒６元，該股成交約１﹒０６億股，涉資
２３﹒６８億元，盤中高見２３﹒１５元，最低見２１元；港交所（００３８８）升２﹒４５％
，報３５１﹒４元；阿里（０９９８８）升１﹒８３％，報９７﹒４元。
即月期指新報２０３７２，升７０點，高水４２點。即月國指期貨報６８９９，升１２點，
高水１５點。即月科指期貨新報４２２５，跌１７點，高水１０點。
上證綜合指數報３３０８，跌４點或跌０﹒１３％，成交２７９６﹒８０億元人民幣。
深證成份指數報１１８３６，跌２２點或跌０﹒１９％，成交１８４７﹒８２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中芯（００９８１） ２２﹒６元 升８﹒３９％
港交所（００３８８） ３５１﹒４元 升２﹒４５％
阿里（０９９８８） ９７﹒４元 升１﹒８３％
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（ｋｙ）
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