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即市新聞

06/04/2023 11:09

恒指由跌轉升５５點，中芯飆逾８％，港交所漲２﹒５％

　　《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數由跌升，現報２０３２９，升５５點或升０﹒２７％，
主板成交４６７﹒９６億元。國企指數報６８８３，升８點或升０﹒１２％。恒生科技指數報
４２１４，跌１８點或跌０﹒４４％。
　　中芯（００９８１）現價升８﹒３９％，報２２﹒６元，該股成交約１﹒０６億股，涉資
２３﹒６８億元，盤中高見２３﹒１５元，最低見２１元；港交所（００３８８）升２﹒４５％
，報３５１﹒４元；阿里（０９９８８）升１﹒８３％，報９７﹒４元。
　　即月期指新報２０３７２，升７０點，高水４２點。即月國指期貨報６８９９，升１２點，
高水１５點。即月科指期貨新報４２２５，跌１７點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３３０８，跌４點或跌０﹒１３％，成交２７９６﹒８０億元人民幣。
　　深證成份指數報１１８３６，跌２２點或跌０﹒１９％，成交１８４７﹒８２億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　２２﹒６元　升８﹒３９％
　　港交所（００３８８）　３５１﹒４元　升２﹒４５％
　　阿里（０９９８８）　　　９７﹒４元　升１﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｙ）

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