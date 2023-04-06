《午市前瞻》恒指短線２０５００有阻力，商湯超買宜候至３元吸納

《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收報２０２６４，跌９點或０﹒０５％，主板成交

５７２﹒２８億元。恒生中國企業指數報６８５７，跌１７點或０﹒２６％。恒生科技指數報

４１９０，跌４３點或１﹒０２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）及阿里巴巴－

ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３８５﹒２元，升０﹒２元或０﹒０５％，成交２７﹒３６

億元；中芯國際收報２２﹒３元，升１﹒４５元或６﹒９５％，成交２５﹒８６億元；阿里巴巴

－ＳＷ收報９６﹒５元，升０﹒８５元或０﹒８９％，成交２２﹒５２億元。國指三大成交股份

依次為商湯（０００２０）、騰訊控股及中芯國際；商湯收報３﹒３３元，升０﹒０７元或

２﹒１５％，成交３９﹒９７億元。科指三大成交股份依次為商湯、騰訊控股及中芯國際。



＊李偉傑：恒指１９８００支持力強＊



恒指今日低開１２８點，報２０１４６，初段曾跌至２００９９。科技股普遍受壓，京東

（０９６１８）低開３﹒６６％，百度（０９８８８）低開３﹒４１％。其他藍籌股方面，龍湖

（００９６０）曾跌逾３％，李寧（０２３３１）曾跌逾２％，中芯（００９８１）則繼續炒上

，一度升逾６％。

華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，港股近日走勢偏弱，主要受假期因素

影響。雖然美匯指數走弱，對科技股是一件好事，惟市場並無重大利好消息，難以推動恒指大升

。他指，恒指近幾日在５０天線遇上阻力，下周料較難突破２０５００水平，惟下跌空間不會太

大，１９８００水平為較強支持位。



＊商湯股價投機意欲較強＊



據《彭博》報道，社交媒體傳出，商湯下周將推出大型人工智能模型。市場猜測商湯正準備

推出一款產品，挑戰人工智能產品ＣｈａｔＧＰＴ。股價延續上個交易日的升勢，一度漲逾７％

。

李偉傑表示，近期市場焦點仍在ＡＩ概念身上，而商湯去年在ＡＩ圖像生成的業務有不錯增

長，下周推出大型人工智能模型的消息，足已讓市場有較多幻想及憧憬。他續指，北水在清明假

期前的交易日積極部署商湯，為淨買入最多的股票，是支撐股價升勢的重大因素。

不過，李偉傑提到商湯整體而言仍未有盈利，若然將於下周公布大型人工智能模型，未來會

否併合企業推廣將會非常關鍵，往後亦需留意佔比較重智慧城市及智慧商業業務收益能否改善。

他強調，北水可快來都可快去，投機意欲較強，股價目前都升至嚴重超買，無貨者可候至３元吸

納，持貨者則可於３﹒４至３﹒６元先食胡。（ｅｒ）

