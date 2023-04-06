ＴＶＢ再遭基金股東減持２８８﹒８４萬股，持股降至５％以下

《經濟通通訊社６日專訊》根據聯交所資料顯示，基金股東Ｄｏｄｇｅ ＆ Ｃｏｘ於上周
四（３０日）減持電視廣播（００５１１）２８８﹒８４萬股，每股平均價１１﹒２２６３元，
套現３２４２﹒６萬元，持股量由５﹒４２％降至４﹒７６％。（ｂｉ）
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