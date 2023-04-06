【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒８５億元，買商湯沽騰訊

《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指低開１２８點，報２０１４６點。最高升６９點報
２０３４３點，最低跌１７５點報２００９９點。恒指收報２０３３１點，升５６點或
０﹒２８％。
北水全日淨流入３８﹒８５億元，增加４９６﹒７％。北水淨買入最多的個股依次是商湯
（０００２０）、中芯國際（００９８１）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是騰訊控
股（００７００）、快手（０１０２４）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１０１６﹒８６億元減少１４﹒８％。其中港股通成交３３２﹒４億元，佔總成交
３２﹒７％。
＊傳商湯下周一發布大型人工智能模型＊
據《彭博》報道，社交媒體傳出商湯下周將推出大型人工智能模型。市場猜測商湯正準備推
出一款產品，挑戰人工智能現象ＣｈａｔＧＰＴ。招銀國際分析師Ｍａｒｌｅｙ Ｎｇａｎ表示
收到邀請，並指商湯將於４月１０日（下周一）發布大型模型，該產品可能與ＡＩ生成內容有關
，又指管理層上周在業績公告中談到了這一點。報道引述商湯代表稱，公司很快會發出媒體活動
邀請，但未提供更多細節。
商湯升２﹒１５％報３﹒３３元，北水淨買入１２﹒５億元；中芯國際升７﹒６７％報
２２﹒４５元，北水淨買入１０﹒４億元；美團跌０﹒０７％報１３３﹒８元，北水淨買入
３﹒２億元。
騰訊控股升０﹒１％報３８５﹒４元，北水淨賣出３億元；快手跌１﹒３２％報５６﹒１５
元，北水淨賣出２﹒５億元；建設銀行升０﹒９８％報５﹒１５元，北水淨賣出２﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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商湯 （０００２０） １２﹒４８
中芯國際 （００９８１） １０﹒４１
美團 （０３６９０） ３﹒１６
中國移動 （００９４１） ２﹒２７
藥明生物 （０２２６９） ２﹒１０
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －３﹒０２
快手 （０１０２４） －２﹒４５
建設銀行 （００９３９） －２﹒１７
金山軟件 （０３８８８） －１﹒３３
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