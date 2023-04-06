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06/04/2023 09:34

《本港經濟》香港３月採購經理指數跌至５３﹒５，商業信心仍樂觀

　　《經濟通通訊社６日專訊》標普全球公布，香港３月ＰＭＩ（採購經理指數）報５３﹒５，
較２月的５３﹒９稍為回落，但仍站於５０的持平線以上，整體商業信心依然樂觀。
　　隨著管商環境在疫控鬆綁後持續好轉，香港特區私營經濟於首季最後一月保持強勁增長。客
戶需求與產出量同時攀升，企業在３月增加採購，並擴充人手。儘管商業信心自２月高位回落，
整體依然樂觀。此外，供應鏈問題已經紓?，但價格壓力卻仍在加劇。
　
＊市場對企業產品及服務需求轉佳＊
　
　　市場對企業產品及服務的需求轉佳，延續年初以來升勢，而擴張速度更達２０１１年１月以
來最快。隨著內地與香港疫後經濟好轉，企業從內地及其他區域新接的整體訂單量亦見大幅上升
。因此企業於首季尾積極增產。行業數據顯示，當中以消費性服務業３月的業務增長最為突出。
　　由於訂單急增，企業積壓的工作量因而連續三個月累升，並進而增聘人手，以期清理末完成
的業務，但有受訪業者透露，因僱員離職，所以就業增長不大。企業持有的庫存水平在３月亦已
連升第三個月；而為應付訂單與生產需求，企業同時加碼採購投入品。
　
＊產出價格現近１２年以來最大升幅＊
　
　　標普全球市場財智經濟?究部副總監Ｊｉｎｇｙｉ　Ｐａｎ表示，指數顯示香港特區經濟繼
續受益於重啟，並以強勁增長為首個季度作結。同時３月ＰＭＩ報告反映營商信心大增，對訂單
需求攀升預示企業於夫來數月增產，提出了有力支持。
　　不過，他指出，投入成本通張自年初曾一度回落，但卻於３月再次急升，繼而令產出價格出
現近１２年以來的最大升幅，這雖反映蓬勃的大門重新開放，但值得審視它如何影響企業的後續
經營發展。此外，人力市場緊絀，也是另一有待觀察範圍，尤其因為薪資通脹升至２０１３年以
來新高。（ｂｉ）

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