【香港要聞】洋紫荊維港遊預告下周加碼試運三日，冀每日接１５團

《經濟通通訊社６日專訊》旅遊業界近日試行安排內地團轉到船上用餐，以分流旅客，避免

旅客過分集中在土瓜灣和紅磡一帶。有份接待的「洋紫荊維港遊」營運總監葉定國表示，公司船

隊昨日共接待５個旅行團，形容旅客都很開心和雀躍。他指公司目前正與旅行社商討，希望安排

下周三（１２日）至周五（１４日），能夠每日接待最少１５團，以達致收支平衡，並預備迎接

在五一長假期訪港的內地客。



＊崔定邦：若在尖沙咀或中環上船將更佳＊



旅遊促進會總幹事崔定邦表示，今次安排是在很短時間內醞釀，業界初步反映，接載旅客到

觀塘碼頭上船的做法可行，對區內交通無影響。若能在尖沙咀或中環碼頭等旅遊區或商業區設置

上落客點，相信遊客的整體旅遊體驗會更佳。他又指，旅客其中一餐轉到船上用膳，成本約１０

至２０元，的確增加旅行社成本，但仍屬可負擔的範圍。



＊市區有酒樓提出可接待內地團＊



崔定邦又指，目前訪港旅行團其中一個重要景點，就是上船觀賞維港夜景兼用膳，除「洋紫

荊號」外，亦有其他船隊提供海上餐廳服務；至於服務可否擴展至日間，就牽涉商業行為，要由

船公司和旅行社自行商討定價等安排。

他續指，市區亦有酒樓提出，有空間接待內地團，相信長遠可解決內地團對土瓜灣和紅磡一

帶造成滋擾的問題。（ｂｉ）





