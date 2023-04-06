  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/04/2023 14:56

【香港要聞】洋紫荊維港遊預告下周加碼試運三日，冀每日接１５團

　　《經濟通通訊社６日專訊》旅遊業界近日試行安排內地團轉到船上用餐，以分流旅客，避免
旅客過分集中在土瓜灣和紅磡一帶。有份接待的「洋紫荊維港遊」營運總監葉定國表示，公司船
隊昨日共接待５個旅行團，形容旅客都很開心和雀躍。他指公司目前正與旅行社商討，希望安排
下周三（１２日）至周五（１４日），能夠每日接待最少１５團，以達致收支平衡，並預備迎接
在五一長假期訪港的內地客。　
　
＊崔定邦：若在尖沙咀或中環上船將更佳＊
　
　　旅遊促進會總幹事崔定邦表示，今次安排是在很短時間內醞釀，業界初步反映，接載旅客到
觀塘碼頭上船的做法可行，對區內交通無影響。若能在尖沙咀或中環碼頭等旅遊區或商業區設置
上落客點，相信遊客的整體旅遊體驗會更佳。他又指，旅客其中一餐轉到船上用膳，成本約１０
至２０元，的確增加旅行社成本，但仍屬可負擔的範圍。　
　
＊市區有酒樓提出可接待內地團＊
　
　　崔定邦又指，目前訪港旅行團其中一個重要景點，就是上船觀賞維港夜景兼用膳，除「洋紫
荊號」外，亦有其他船隊提供海上餐廳服務；至於服務可否擴展至日間，就牽涉商業行為，要由
船公司和旅行社自行商討定價等安排。
　　他續指，市區亦有酒樓提出，有空間接待內地團，相信長遠可解決內地團對土瓜灣和紅磡一
帶造成滋擾的問題。（ｂｉ）
　
　

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態06/04/2023
無視美禁令，蘋果等仍在TikTok增廣告支出
人氣文章財經熱話06/04/2023
中美晶片戰升溫　中芯熱炒國產替代概念連日飆升　華虹更值博？
人氣文章財經熱話06/04/2023
《午市前瞻》恒指短線20500有阻力 商湯超買宜候至3元吸納
人氣文章香港要聞06/04/2023
內地團上觀光船用膳，船公司指視乎反應決定日後安排
人氣文章財經熱話06/04/2023
外媒指互換通獲內地當局批准，料未來兩個月內落地
人氣文章財經熱話06/04/2023
美團計劃在港推外賣服務　惟股短期要留意騰訊大股東沽貨速度
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金