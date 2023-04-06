【互聯互通】港交所：就啟動互換通籌備工作進展良好，將適時公布

《經濟通通訊社６日專訊》英國《金融時報》引述消息人士報道，香港與內地利率互換市場

互聯互通（互換通）計劃已獲得監管部門批准，將在數月內啟動。

港交所（００３８８）回應指，「互換通」是互聯互通機制下的最新優化舉措，港交所正與

合作夥伴就啟動「互換通」的籌備工作進行協作，進展良好，並將適時公布最新發展。（ｂｉ）

