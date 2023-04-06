【夜期時段】即月期指最新報２０３２２點，升１０點，低水９點

《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３２９點，升１７點，低水２點

，最新報２０３２２點，升１０點，低水９點，合約成交２３４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８９４點，跌２點，平水，最新報６８９２點，跌４點，

低水２點，合約成交１９２張。

