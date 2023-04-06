《再戰明天》韓國央行公布議息結果，中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ

《經濟通通訊社６日專訊》韓國央行公布議息結果，及中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，料為下周
二（１１日）市場焦點。
各國重要經濟活動方面，韓國央行召開貨幣政策會議並宣布利率決定，美國總統拜登訪問愛
爾蘭和北愛爾蘭。
＊澳洲公布ＮＡＢ企業信心指數，歐元區公布零售銷售＊
數據方面，周五本港時間１：００ｐｍ，日本公布２月同時指標，料由９６﹒４升至
９９﹒１；２月領先指標料由９６﹒６升至９７﹒５。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布３月失
業率，料維持於３﹒６％。周六本港時間３：００ａｍ，美國公布２月消費信貸，料由１４８億
美元升至１８０億美元。下周日中國公布３月貨幣供應Ｍ１，年率升幅料維持於５﹒８％；３月
貨幣供應Ｍ２年率升幅料由１２﹒９％收窄至１２﹒７％。下周一本港時間７：５０ａｍ，日本
公布２月國際收支經常帳餘額，料由負１９７６６億日圓升至２２４１７億日圓。本港時間
１：００ｐｍ，日本公布３月消費者信心指數。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布２月批發庫
存，月率料由下滑０﹒３％改善至升０﹒２％；２月批發貿易。下周二香港公布３月外匯儲備。
德國公布３月批發物價。本港時間９：３０ａｍ，中國公布３月消費者物價指數，年率升幅料由
１％擴大至１﹒１％；３月生產者物價指數年率跌幅料由１﹒４％擴大至２﹒４％。同一時間，
澳洲公布３月ＮＡＢ企業信心指數。本港時間２：００ｐｍ，日本公布３月工具機訂單。本港時
間２：３０ｐｍ，澳洲公布３月外匯儲備。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布２月零售銷售。
在本港，下周二公布業績的公司有：辰罡科技（０８１３１）等。
此外，明日中創新航（０３９３１）將有基石投資者持股解禁，下周一ＧＣ
ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ（０１４８９）、健世科技－Ｂ（０９８７７）等將有基石投資者持
股解禁。（ｗａ）
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