  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/04/2023 19:32

《再戰明天》韓國央行公布議息結果，中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ

　　《經濟通通訊社６日專訊》韓國央行公布議息結果，及中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，料為下周
二（１１日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，韓國央行召開貨幣政策會議並宣布利率決定，美國總統拜登訪問愛
爾蘭和北愛爾蘭。
　
＊澳洲公布ＮＡＢ企業信心指數，歐元區公布零售銷售＊
　
　　數據方面，周五本港時間１：００ｐｍ，日本公布２月同時指標，料由９６﹒４升至
９９﹒１；２月領先指標料由９６﹒６升至９７﹒５。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布３月失
業率，料維持於３﹒６％。周六本港時間３：００ａｍ，美國公布２月消費信貸，料由１４８億
美元升至１８０億美元。下周日中國公布３月貨幣供應Ｍ１，年率升幅料維持於５﹒８％；３月
貨幣供應Ｍ２年率升幅料由１２﹒９％收窄至１２﹒７％。下周一本港時間７：５０ａｍ，日本
公布２月國際收支經常帳餘額，料由負１９７６６億日圓升至２２４１７億日圓。本港時間
１：００ｐｍ，日本公布３月消費者信心指數。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布２月批發庫
存，月率料由下滑０﹒３％改善至升０﹒２％；２月批發貿易。下周二香港公布３月外匯儲備。
德國公布３月批發物價。本港時間９：３０ａｍ，中國公布３月消費者物價指數，年率升幅料由
１％擴大至１﹒１％；３月生產者物價指數年率跌幅料由１﹒４％擴大至２﹒４％。同一時間，
澳洲公布３月ＮＡＢ企業信心指數。本港時間２：００ｐｍ，日本公布３月工具機訂單。本港時
間２：３０ｐｍ，澳洲公布３月外匯儲備。本港時間５：００ｐｍ，歐元區公布２月零售銷售。
　　在本港，下周二公布業績的公司有：辰罡科技（０８１３１）等。
　　此外，明日中創新航（０３９３１）將有基石投資者持股解禁，下周一ＧＣ　
ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ（０１４８９）、健世科技－Ｂ（０９８７７）等將有基石投資者持
股解禁。（ｗａ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話06/04/2023
美經濟衰退風險增　金價逼近歷史高位大行齊唱好　金礦股飆升可吼邊隻？
人氣文章中國故事06/04/2023
《神州經脈》習近平與馬克龍會談　A股連續3日破萬億
人氣文章香港政情06/04/2023
國際冰聯:調查後確認主辦方出錯，港隊無不當行為
人氣文章香港要聞06/04/2023
據報港人最快11月可以「轉數快」在泰國付款，滙豐任代理結算行
人氣文章國際動態06/04/2023
無視美禁令，蘋果等仍在TikTok增廣告支出
人氣文章財經熱話06/04/2023
中美晶片戰升溫　中芯熱炒國產替代概念連日飆升　華虹更值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金