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06/04/2023 16:49

吉利汽車（００１７５）上月總銷量１１﹒０３萬部，按年增約９％

　　《經濟通通訊社６日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，３月總銷量１１﹒０３萬部，按
年增長約９％，今年首兩月約３２﹒２萬部，較按年跌１％。
　　於今年３月，集團領克品牌汽車實現以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付２５４１部汽車
，而今年首三個月累計實現以訂閱模式交付合共６６３６部汽車。（ｒｈ）

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