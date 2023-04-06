吉利汽車（００１７５）上月總銷量１１﹒０３萬部，按年增約９％

《經濟通通訊社６日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，３月總銷量１１﹒０３萬部，按

年增長約９％，今年首兩月約３２﹒２萬部，較按年跌１％。

於今年３月，集團領克品牌汽車實現以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付２５４１部汽車

，而今年首三個月累計實現以訂閱模式交付合共６６３６部汽車。（ｒｈ）

