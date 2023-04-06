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06/04/2023 17:28

《國企紅籌》中興：年底推支持ＣｈａｔＧＰＴ模型訓練的服務器

　　《經濟通通訊社６日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）總裁除子陽在業
績說明會上透露，集團將於今年年底推出支持ＣｈａｔＧＰＴ的大帶寬ＧＰＵ服務器，支持語言
大模型訓練；同時也會把生成式ＡＩ投入於數智化解決方案，協助代碼生成和辦公自動化運營等
工作，以全面提升效率。
　　被問到ＣｈａｔＧＰＴ等生成式人工智能對集團的影響，執行副總裁謝峻石指出，
ＣｈａｔＧＰＴ等ＡＩ產品將加速整個「東數西算」的推進、數據中心的建設和數據庫的採購，
認為相關熱潮對公司未來幾年發展而言屬利好消息，有信心今年服務器產品收入能保持快速增長
，並貢獻規模增量。
　
＊對今年收入和盈利穩健增長感信心＊
　
　　集團去年政企業務營業收入同比增長１１﹒８４％，增速較２０２１年有所放緩。執行副總
裁謝峻石解釋，公司的政企業務在國際市場中聚焦於運營商，認為過去兩年仍未發力；國內市場
方面，去年國內宏觀承壓，企業對ＩＣＴ（信息和通訊技術）的投入有所放慢，但隨著數字中國
建設進一步深入、「東數西算」的推進等，相信數據庫、數據中心和數據通訊三大產品將成為政
企業務的主力軍。
　　財務總監李瑩指出，今年外部風險仍較復雜，但認為同時充滿機會，公司將繼續堅持精準務
實，在國內有效把握數字經濟的市場機遇，國際市場則圍繞「大國大Ｔ大網」實現有效突破，強
調公司對今年收入和淨利潤的穩健增長感信心。（ａｃ）

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