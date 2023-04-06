《小傳日記》市傳阿里商湯推出大模型，ＡＩ概念勢成下周焦點！

《小傳日記》「清明時節雨紛紛」之後，魚缸今日一如所料，悶！畢竟聽日就係復活節假期

，好多人仲ｈｏｌｉｄａｙ ｍｏｏｄ緊，仲未回魂呀！

喺呢個咁悶嘅氣氛當中，總要搵啲嘢炒下嘅，講緊ＡＩ概念呀。市傳阿里（０９９８８）會

喺下星期二（１１日）阿里雲峰會推出大模型，並且喺１８日推出行業應用類模型，往後亦將有

各類行業應用類模型會面世。有網民忍唔住喺網上ｐｏ片，提到阿里嘅「類ＣｈａｔＧＰＴ」語

音助手。影片可以見到，呢個語音助手可以模仿音調、語氣同文本風格，與用家傾偈同互動。

據報，天貓精靈團隊通過１５日層次化嘅訓練方式，得到嗰位網民嘅聲音，並通過音箱端接

入阿里大模型。對話視頻中，喺語速、情緒同文本風格都同網民好似，而且有較強邏輯性。不過

，語音助手仲處於測試階段，仲有部分問題，答案比較冗長，亦只係部分支持英文問答。

另外，據報商湯（０００２０）下星期會推出大型ＡＩ模型，「孖屐」估緊商湯準備緊推出

一款產品，挑戰ＣｈａｔＧＰＴ。報道引述招銀國際分析師收到嘅邀請，指商湯會喺４月１０日

發布大型模型，產品可能同ＡＩ生成內容有關，而管理層上星期喺業績公告中都提到呢一點。報

道又引述商湯代表稱，公司好快會發出媒體活動邀請，但未提供更多細節。

無獨有偶，中國廣播電視網絡集團喺微信公眾號ｐｏ文，指近日召開大模型人工智能技術與

應用專題研討會。會議要求強化先進技術應用支撐，加快打造智慧廣電「算網大腦」，建設融合

業務平台，更好實現「有線＋５Ｇ」全業務運營。有埋傳媒幫手放風，ＡＩ概念好大機會成為下

星期嘅焦點喇！請請！



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