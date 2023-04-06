《鍾之日記》收爐前悶極，復活後再戰

《鍾之日記》４月６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：平收。



美國３月ＡＤＰ私人企業新增職位僅１４﹒５萬人，遠低於市場預期，儘管加深環球衰退風

險，但亦為聯儲鴿派政策提供理據，美股表現個別。明日起放復活節假，港股下周二（１１日）

復市，市況相當沉悶，恒指先跌後升，恒生指數收報２０３３１，升５６點或升０﹒２８％，主

板成交１０１６﹒８６億元。國企指數收報６８９４，升１８點或升０﹒２７％。恒生科技指數

收報４２３７，升４點或升０﹒１０％。

技術走勢方面，恒指收市重站２０天線（現約２０１２２）之上，並現小陽燭，走勢營造敏

感三角形待變。



＊Ａ股窄幅上落，內裏卻波動＊



滬深股通今日暫停交易，不過Ａ股市場仍然十分活躍，兩市總成交高達１１９３３億元人民

幣，連續第三個交易日成交破萬億。從指數上看，Ａ股維持窄幅波動，滬綜指平收報

３３１２﹒６３點，企在三千三，深成指揚０﹒０６％，創業板指揚０﹒２％，不過實際上近

５０００隻個股中有超過２８００隻下跌，其中白酒、保險、券商等權重板塊錄得顯著跌幅，互

聯網、軟件、電信等科技股同捱沽，惟半導體及軍工股大幅拉升撐住大市。

中國服務業景氣度修復繼續提速，今日公布的２０２３年３月財新中國服務業ＰＭＩ錄得

５７﹒８，較前月上升２﹒８個百分點，創下２８個月以來新高，連續三個月處於擴張區間。



＊Ｂ站遭ＵＰ主聲討，到底怎麼了？＊



專攻動漫、打機等宅文化的影片平台嗶哩嗶哩（０９６２６）一向深得內地網民喜愛，不過

Ｂ站到了今年卻遇到最難一關，多名Ｂ站「ＵＰ主」因不滿平台收益大減而集體停止更新，當中

包括才剛獲２０２２年百大ＵＰ主殊榮的知名用戶，有人向內媒透露，影片收益可能只有去年的

一半甚至是三分之一。

停更潮未必能對Ｂ站造成衝擊，因為據券商估計，在５０萬以上關注者的重要ＵＰ主當中，

只有少於０﹒１％的ＵＰ主選擇了暫停更新，不過停更潮背後的原因則值得深究。Ｂ站主打的用

戶群體主要為學生和年輕人，屬於收入較低的群體，對現實生活的消費欲望亦不高，難以轉化成

廣告收益，再加上近年來隨著清朗行動的逐步推進，Ｂ站亦需要支付高昂的內容審核成本。

Ｂ站在去年虧損高達７５億元人民幣，在收入分成上便劃出了９１億元人民幣，在其他方面

不能節流的情況下，就只能動ＵＰ主的蛋糕了。隨著互聯網平台進入存量時代，Ｂ站也要講究盈

虧平衡，緊日子應過還得過。嗶哩嗶哩今日股價下跌１﹒４％，報１６８﹒７元，累計全周下挫

超過１１％。



＊阿里、商湯打擂台，齊出ＡＩ模型＊



再有大型科企擬推出涉ＣｈａｔＧＰＴ功能的模型。據報阿里巴巴（０９９８８）有望在４

月１１日推出類似ＣｈａｔＧＰＴ的大模型，近日內地談話節目演員鳥鳥在微博貼出影片，展示

自己虛擬分身「鳥鳥分鳥」，並與虛擬分身虛擬分身互動談話。據介紹，「鳥鳥分鳥」為阿里訓

練出類似ＣｈａｔＧＰＴ語音助手，能夠模仿她音調、語氣以及文本風格。

內媒指，阿里旗下語音助手天貓精靈團隊通過１５日層次化的訓練方式，得到鳥鳥的聲音，

並接入了阿里大模型，從對話影片中可以看到，「鳥鳥分鳥」不管是在語速、情緒以及文本風格

都跟鳥鳥本鳥很像，且具有較強的邏輯性。不過據報仍處於測試階段的鳥鳥分鳥，仍存在部分問

題，與其他的大模型類似，鳥鳥分鳥答案較冗長，以及僅部分支持英文問答。

另外，商湯（０００２０）擬下周也推出大型人工智能模型。市場猜測商湯正準備推出一款

產品，挑戰人工智能現象ＣｈａｔＧＰＴ。

獲消息帶動，阿里全日漲２﹒２％，報９７﹒７５元；商湯升２﹒２％，報３﹒３３元，創

近一年新高。



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