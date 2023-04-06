【台海局勢】中方強烈譴責，斥美方為蔡英文發表台獨言論提供講台

《經濟通通訊社６日專訊》在北京，外交部發言人６日就蔡英文過境美國及會晤麥卡錫，表

示堅決反對，強烈譴責。發言人稱，美方不顧中方嚴正交涉和反復警示，執意允許台灣地區領導

人蔡英文「過境」竄美，美國政府第三號人物、眾議長麥卡錫同蔡高調會見，是為蔡發表台獨分

裂言論提供講台。其實質是美台相互勾連，以「過境」為幌子縱容台獨分裂分子在美從事政治活

動、開展美台官方往來、提升美台實質關係，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規

定，嚴重損害中方主權和領土完整，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

與此同時，全國人大外事委員會、中共中央台辦及國防部亦密集發聲，表達嚴正立場。全國

人大外事委員會在聲明中表示，全國人民代表大會制定實施的《反分裂國家法》，對堅持一個中

國原則、遏制台獨分裂、反對外部勢力干涉台灣問題等重大問題作出明確規定，任何搞以台制華

、支持縱容台獨分裂勢力的圖謀終將失敗，任何搞挾洋謀獨、破壞祖國統一的行徑，終將受到法

律制裁。

中共中央台辦發言人說，蔡英文以過境為名竄美，並與麥卡錫見面，是民進黨當局推動台美

勾連、倚美謀獨的又一挑釁行徑，北京將採取堅決措施，懲戒台獨分裂勢力及其行徑，堅決維護

國家主權和領土完整。

國防部發言人說，解放軍堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整

，堅決維護台海和平穩定。



＊蔡英文：台灣會致力維持和平現狀＊



蔡英文於當地時間５日早上在洛杉磯列根總統圖書館與麥卡錫會面。兩人之後舉行會談，多

名跨黨派美國國會議員亦加入會談。今次是華盛頓與台北１９７９年中斷外交關係後，首次有台

灣的領導人在美國境內與眾議院議長會面。

麥卡錫與蔡英文會後發表講話。蔡英文指，今次會面令台灣民眾知道台灣沒有被孤立，又稱

台灣會致力維持和平現狀。

麥卡錫則表示，美台之間的友誼對維持地區穩定至關重要。雙方在會面過程中都有共識，他

相信台美人民將共同合作，促進自由經濟、和平以及亞洲穩定。對於北京多次反對兩人的會面，

麥卡錫表示，北京無權規定他與誰人會面及去哪里，同時表示無意升級中美緊張關係，亦相信北

京無必要報復。（ｌｃ）

