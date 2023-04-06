【大國博弈】沙特伊朗將重開使館恢復航班，感謝中方主辦會談

《經濟通通訊社６日專訊》伊朗外長阿卜杜拉希揚與沙特外交大臣費薩爾６日在北京會晤，

為兩國外長７年多來首次會面。雙方討論重開大使館的步驟和其他雙邊問題，並發表聯合聲明，

在聲明中對中國主辦本次會議表示感謝。

聯合聲明指出，雙方強調討論擴大雙邊關係的方式以及啟動兩國安全合作協議和經濟、貿易

、投資領域合作總協議的重要性。雙方同意在約定時間內重新開放外交使團，著手採取必要措施

開放兩國駐利雅得和德黑蘭大使館以及駐吉達和馬什哈德總領事館。此外，伊沙兩國將繼續在技

術代表團之間開展必要協調，以研究擴大兩國合作的方式，包括恢復官方代表團、私營部門互訪

及航班，為兩國相互簽發簽證提供便利。



＊中國外交部回應：願繼續積極發揮斡旋作用＊



就此次會晤，中國外交部發言人毛寧表示，雙方均表示願意按照今年３月沙伊北京對話明確

的路線圖和時間表，繼續推進改善雙方關係進程。雙方感謝中方為推動雙方對話發揮的重要作用

，中方對沙伊雙方持續改善關係表示歡迎和贊賞，願繼續積極發揮斡旋作用，支持沙伊雙方不斷

增信，適宜實現睦鄰友好，為促進中東地區的安全穩定和發展貢獻中國智慧和力量。（ｄｗ）





