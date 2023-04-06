【大國博弈】中國考慮對稀土磁鐵技術頒布出口禁令

《經濟通通訊社６日專訊》外電引述《日本經濟新聞社》報道，中國考慮禁止某些稀土磁鐵

技術的出口。

報道稱，官員們正計劃對２０２０年更新的出口限制清單進行修訂，將禁止或限制加工和冶

煉稀土元素的技術出口。其他條款包括禁止或限制出口用於製造稀土高性能磁鐵的合金技術。

該草案已於去年１２月公布，官員們也已完成公眾意見徵求，預計新規定將於今年生效。

（ｊｔ）

