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06/04/2023 09:26

【人行操作】人行８０億逆回購利率持平，淨回籠４３１０億

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，今日進行的８０億元（人民幣．下同）７天期逆
回購，中標利率持平２％。
　　清明節假期休市一日，原本周三到期的２０００億元逆回購順延至今日，今日逆回購合計到
期規模４３９０億，即今日淨回籠４３１０億元。本周共淨回籠９６００億元。（ｓｌ）

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