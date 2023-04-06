【人行操作】人行８０億逆回購利率持平，淨回籠４３１０億

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行公布，今日進行的８０億元（人民幣．下同）７天期逆

回購，中標利率持平２％。

清明節假期休市一日，原本周三到期的２０００億元逆回購順延至今日，今日逆回購合計到

期規模４３９０億，即今日淨回籠４３１０億元。本周共淨回籠９６００億元。（ｓｌ）

