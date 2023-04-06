  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/04/2023 10:09

【聚焦數據】３月財新中國服務業ＰＭＩ升至５７﹒８，創２８月高

　　《經濟通通訊社６日專訊》３月中國製造業和服務業恢復勢頭出現分化，服務業景氣度修復
繼續提速。今日公布的２０２３年３月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得
５７﹒８，較前月上升２﹒８個百分點，創下２８個月以來新高，連續三個月處於擴張區間。
　　此前公布的３月財新中國製造業採購經理指數錄得５０﹒０，較２月下降１﹒６個百分點，
落在榮枯線上。服務業活動加速擴張，拉動財新中國綜合ＰＭＩ上升０﹒３個百分點至５４﹒５

　　這一走勢與國家統計局ＰＭＩ一致。國家統計局３月３１日公布的數據顯示，３月製造業
ＰＭＩ錄得５１﹒９，較上月下降０﹒７個百分點，服務業ＰＭＩ較上月提升１﹒３個百分點至
５６﹒９，綜合ＰＭＩ產出指數上升０﹒６個百分點至５７，位於較高景氣區間，表明中國企業
生產經營總體情況繼續好轉。
　
＊供求兩旺，新出口訂單指數創史上最高＊
　
　　從分項數據看，３月服務業供求兩旺。市場正常化節奏加快，服務業經營活動指數和新訂單
指數在擴張區間內繼續上升，且同時錄得２０２０年１２月以來新高。國際旅行限制解除助推出
口，新出口訂單指數創下有記錄以來的最高值。企業普遍反映，防疫限制放開，經營狀況隨之改
善，顧客數量回升，銷售增長。
　　服務業就業指數也刷新２０２０年１２月以來新高，企業擴大用工量以應對市場需求的快速
恢復，但仍不足以消化市場新增訂單。服務業積壓工作量連續第八個月上升，企業普遍表示與新
訂單增加、產能壓力加劇有關。
　　價格方面，原材料價格和工資的上漲推動了服務業企業成本的上升，但受制於市場競爭激烈
，企業收費端提價空間有限。
　
＊分析：製造業服務業恢復勢頭分化，內生增長動力不足＊
　
　　雖然服務業企業信心度連續兩月小幅回落，但仍顯著高於長期均值。企業家預期需求將進一
步增長，新項目也將展開，對疫情管控措施放松後經濟景氣度的恢復充滿信心。
　　財新智庫高級經濟學家王喆博士表示，２０２３年３月，製造業和服務業恢復勢頭出現分化
，服務業復甦繼續提速，製造業則有所拖累，顯示出當前經濟恢復基礎尚不牢固，內生增長動力
不足。展望未來，經濟增長仍依賴內需的提振，特別是居民消費水平的提升。唯有千方百計夯實
就業基礎、提高居民收入、改善市場預期，方能落實中央提出的恢復和擴大既定的消費目標。
（ｄｗ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事06/04/2023
文旅部料今年清明假期國內旅遊收入65億，增近三成
人氣文章大行報告06/04/2023
【大行炒D乜】高盛升中石化、中石油目標　大和跟進阿里及騰訊
人氣文章開市Good Morning06/04/2023
熊麗萍：觀望最新美國數據　4月港股可上望21000點
人氣文章市場動向06/04/2023
2022年券商年報出爐 中資頭部券商新格局形成 華泰國際增長最快
人氣文章國際動態06/04/2023
日本管制半導體出口，中國商務部:已向世貿提出訴訟
人氣文章財經熱話06/04/2023
【虛幣世界】比特幣及以太幣榮辱互見，後者將現升勢　
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金