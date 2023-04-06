【俄烏開戰】習近平稱願同法國就政治解決烏克蘭危機發出共同呼籲

《經濟通通訊社６日專訊》據《中央電視台》報道，中國國家主席習近平同法國總統馬克龍

舉行會談後並共同會見記者，習近平會上表示，中方願同法方一道呼吁國際社會保持理性克制，

避免采取使危機進一步惡化甚至失控的行動。

習近平又呼籲，各方應嚴格遵守國際人道法，避免襲擊平民和民用設施，保護婦女、兒童等

衝突受害者；切實履行核武器用不得、核戰爭打不得的莊嚴承諾，反對在任何情況下使用生化武

器，反對武裝攻擊核電站等民用核設施；盡快重啟和談，按照聯合國憲章宗旨和原則，兼顧各方

合理安全關切，尋求政治解決，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架；合作應對烏克蘭危機

在糧食、能源、金融、交通等領域造成的外溢效應，減少烏克蘭危機對世界特別是廣大發展中國

家的負面衝擊。

馬克龍在記者會上表示，有一個聯合國安理會理事國違反了聯合國憲章，這是不可接受的，

法中兩國一致認為，烏克蘭衝突不應涉及核武器，俄羅斯亦不應該在白俄羅斯部署核武器，又強

調只要烏克蘭被佔領，歐洲安全架構就不可能存在。

另據外媒報道，馬克龍在會議上對習近平表示：「我知道我可以指望你讓俄羅斯回歸理性，

讓所有人坐到談判桌前」。

對於其他議題，習近平表示，中國和法國將保持雙邊關係穩定，將培育綠色發展、科技創新

等新合作成長點，並致力於為對方企業提供非歧視的營商環境。馬克龍則稱讚中國為伊朗和沙特

阿拉伯恢復外交關係付出的努力。（ｅｙ）



