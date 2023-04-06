《經濟通通訊社６日專訊》周二（４日）凌晨，虛擬貨幣圈名人、Ｓｑｕａｒｅ前ＣＴＯ
Ｂｏｂ Ｌｅｅ在美國三藩市市中心遇刺身亡。
三藩市警方於凌晨２點３５分接到報告，該市相對安全的Ｒｉｎｃｏｎ Ｈｉｌｌ社區發生
了一宗刺傷事件，警察趕到時，Ｂｏｂ Ｌｅｅ仍活著。不過，他在被送往當地一家醫院後，因
傷勢過重不治。
目前，警方尚未逮捕任何疑犯，亦沒有發布任何有關疑犯的信息。（ｒｃ）
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06/04/2023 09:35
【國際要聞】虛擬貨幣圈名人Ｂｏｂ Ｌｅｅ於美國三藩市遇刺身亡
《經濟通通訊社６日專訊》周二（４日）凌晨，虛擬貨幣圈名人、Ｓｑｕａｒｅ前ＣＴＯ
Ｂｏｂ Ｌｅｅ在美國三藩市市中心遇刺身亡。
三藩市警方於凌晨２點３５分接到報告，該市相對安全的Ｒｉｎｃｏｎ Ｈｉｌｌ社區發生
了一宗刺傷事件，警察趕到時，Ｂｏｂ Ｌｅｅ仍活著。不過，他在被送往當地一家醫院後，因
傷勢過重不治。
目前，警方尚未逮捕任何疑犯，亦沒有發布任何有關疑犯的信息。（ｒｃ）
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