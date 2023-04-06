【國際要聞】虛擬貨幣圈名人Ｂｏｂ　Ｌｅｅ於美國三藩市遇刺身亡

《經濟通通訊社６日專訊》周二（４日）凌晨，虛擬貨幣圈名人、Ｓｑｕａｒｅ前ＣＴＯ

Ｂｏｂ Ｌｅｅ在美國三藩市市中心遇刺身亡。

三藩市警方於凌晨２點３５分接到報告，該市相對安全的Ｒｉｎｃｏｎ Ｈｉｌｌ社區發生

了一宗刺傷事件，警察趕到時，Ｂｏｂ Ｌｅｅ仍活著。不過，他在被送往當地一家醫院後，因

傷勢過重不治。

目前，警方尚未逮捕任何疑犯，亦沒有發布任何有關疑犯的信息。（ｒｃ）

