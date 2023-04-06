【連環爆雷】瑞士政府要求瑞信高層取消或減少尚未發放的獎金

《經濟通通訊社６日專訊》瑞銀收購瑞信後，瑞士政府要求瑞信高層取消尚未發放的獎金，

或將其減少。

瑞士政府周三發布聲明，表示瑞信執行委員會將取消所有截至２０２２年底的未發放可變薪

酬，低一級和二級的高層將分別減少５０％和２５％。

同樣的措施亦適用於今年開始累計的薪酬。這些措施將影響約１０００名瑞信員工，獎金金

額大約５０００萬至６０００萬瑞郎之間。（ｒｃ）

