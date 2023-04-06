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06/04/2023 13:11

【外圍經濟】ｉＰｈｏｎｅ　１５上市時或首次中國及印度同時發貨

　　《經濟通通訊社６日專訊》據報道，蘋果計劃ｉＰｈｏｎｅ　１５上市時首次從中國和印度
兩地同時發貨。
　　現時，ｉＰｈｏｎｅ　１５的外殼已經開始由捷普等供應商在印度製造，捷普已經在組裝
ＡｉｒＰｏｄｓ外殼，並計劃製造Ａｐｐｌｅ　Ｐｅｎｃｉｌ。ｉＰｈｏｎｅ　１５　Ｐｌｕｓ
、ｉＰｈｏｎｅ　１５　Ｐｒｏ和ｉＰｈｏｎｅ　１５　Ｐｒｏ　Ｍａｘ仍將只在中國生產。
（ｒｃ）

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