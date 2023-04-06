【外圍經濟】ｉＰｈｏｎｅ　１５上市時或首次中國及印度同時發貨

《經濟通通訊社６日專訊》據報道，蘋果計劃ｉＰｈｏｎｅ １５上市時首次從中國和印度

兩地同時發貨。

現時，ｉＰｈｏｎｅ １５的外殼已經開始由捷普等供應商在印度製造，捷普已經在組裝

ＡｉｒＰｏｄｓ外殼，並計劃製造Ａｐｐｌｅ Ｐｅｎｃｉｌ。ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｌｕｓ

、ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ和ｉＰｈｏｎｅ １５ Ｐｒｏ Ｍａｘ仍將只在中國生產。

（ｒｃ）

