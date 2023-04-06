《日入而息》習近平與馬克龍會談，傳互換通未來數月啟動

《今天重點》

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中國國家主席習近平迎接法國總統馬克龍；習近平與馬克龍會談，盼為中歐關係發展注入新動力

外媒指互換通獲內地當局批准，料未來兩個月內落地；港交所（００３８８）指就啟動互換通籌

備工作進展良好，將適時公布

聯想楊元慶設新財年五目標，抓住高科技行業整合機遇

中興（００７６３）指年底推支持ＣｈａｔＧＰＴ模型訓練的服務器

據報美團（０３６９０）計劃於上半年在香港推出外賣服務

劉強東減持京東健康（０６６１８）８８０萬股，套現逾５億元

ＴＶＢ（００５１１）再遭基金股東減持２８８﹒８４萬股，持股降至５％以下

何猷龍稱新濠國際有望今年「止蝕」，冀五一假期人流上升

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《即日市況》

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恒指全日高收５６點報２０３３１，中芯收升８％，翰森製藥漲６％

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《深滬股市》

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成交萬億滬綜指平收，半導體掩護權重股出逃

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《美元匯價》

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銀行業危機或未過去，美匯短期仍有下行壓力

歐元最新報，日圓最新報

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《公司資訊》

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匯量科技（０１８６０）Ｍｉｎｔｅｇｒａｌ平台第一季收入增１３

％

恒生銀行（０００１１）委任張嘉琪擔任公司秘書

知行科技遞交上市文件，去年來自吉利收入佔比９６％

老虎國際截至去年第四季全球開戶客戶逾２００萬

工銀亞洲兩間指定分行試行７天營業

中銀香港（０２３８８）截至３月下旬中銀信用卡零售簽賬額按年升

近七成

ＡＧＢＡ收購新加坡財務顧問和保險經紀公司

中電（００００２）「地租及差餉特別回扣」本月２９起停止發放

標普料萬科（０２２０２）未來開發毛利率約２０％，今年債務減少

吉利汽車（００１７５）上月總銷量１１﹒０３萬部，按年增約９％

融信中國（０３３０１）上月合約銷售額跌７２％，首三個月降８１

％

鴻騰（０６０８８）擬向附屬公司ＦＩＴ新加坡注資４億美元

碧瑤綠色集團（０１３９７）張笑珍辭任執董及財務總監兼公司秘書

中海外（００６８８）３月銷售金額按年升８９﹒７％至近４３０億

人幣

中石化（００３８６）凌逸群辭任高級副總裁

合生創展（００７５４）首季總合約銷售金額按年升２５﹒５％

銀城國際（０１９０２）上月合約銷售跌２９％，首季降１２﹒２％

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《國企紅籌》

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騰訊（００７００）入股新東方在線關聯公司，持股９﹒９９％

據報美團（０３６９０）計劃於上半年在香港推出外賣服務

中遠海發（０２８６６）料集裝箱製造市場較穩定，港口現空箱過剩

符預期

招商局港口（００１４４）附屬訂立結構性租賃協議

中海宏洋（０００８１）上月合約銷售增逾七成，首三個月升４７％

復旦張江（０１３４９）認購３億元人幣結構性存款產品

城建設計（０１５９９）首季重要項目中標共計４﹒６９億人幣

中興（００７６３）年底推支持ＣｈａｔＧＰＴ模型訓練的服務器

保利置業（００１１９）附屬公司於內地發行２０億人幣公司債券

復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ２０８已獲國家藥監局納入突破性治

療藥物程序

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《神州民企》

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旭輝控股（００８８４）３月合同銷售金額按年跌３０﹒８％

弘陽地產（０１９９６）３月銷售額按年升２５﹒４％

大唐集團控股（０２１１７）３月合約銷售金額按年跌２２﹒２％

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《中國要聞》

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中國廣電表示加快打造智慧廣電「算網大腦」

三亞、廣州等內地多城首季機票預訂量超疫前同期

山西首季煤炭產量創新高３﹒３５億噸，居全國第一

內地首季稅收收入逾４６﹒７萬億，按年增０﹒５％

馬克龍繼續訪華行程，與李強趙樂際會面

交通部表示３月全國城市軌道交通客運量按年增近六成

沙特和伊朗外長今在北京首次會晤，推動重啟外交關係

廣東發改委表示逾３０萬人次港澳居民參加廣東社保

國家稅務總局，女，，火房地產業３月銷售收入按年增近１８％

稅務總局王軍稱堅決守牢不收「過頭稅費」底線

人行表示３１家銀行參與「跨境理財通」資金匯劃逾２６億

深圳前海自由貿易帳戶跨境收支突破４０００億元人幣

上海將獎勵芯片、生物醫藥、ＡＩ三大產業的項目落地

廣東多地進入流感高峰，珠海部分班級停課４天

上海發布新一輪招商引資政策，重大項目最高獎１億元

聯想楊元慶設新財年五目標，抓住高科技行業整合機遇

民航局局長宋志勇會見空中客車公司首席執行官

發改委聲明表示沒有「全國統一大市場規劃司」相關機構

湖北出台激勵科技創新，最高獎補５００萬元

上海法院不支持應瑩與徐翔離婚，因難認定感情已破裂

上海市委書記陳吉寧見馬英九，稱續發揮雙城論壇作用

人行８０億逆回購利率持平，淨回籠４３１０億

發改委要求期貨公司不得故意渲染鐵礦石漲價氣氛

內媒支持華為不造車，避免站在車企的對立面

汽車流通協會表示消費者買漲不買跌，降價潮效果欠佳

１７家上市銀行房地產業不良貸款餘額增長逾七成

萬達地產被上海法院列被執行人，涉逾１０億人幣

發改委指固定資產投資項目開工前須通過節能審查

交通部長李小鵬晤達飛ＣＥＯ表示望加強可持續交通合作

中儲糧原副總經理徐寶義一審被控受賄１３８０萬餘元

上交所理事會設專門委員會，加強投資者教育和保護

招商證券回應降薪近四成指業績目標薪酬水平對標市場

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒３６％，報１５８１０﹒７７點

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《打擊貪腐》

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廣東陽江市委前書記焦蘭生大搞政商勾連被「雙開」

安徽省安慶市人大常委會原黨組副書記王華被雙開

東北石油大學原黨委副書記、校長劉揚被雙開

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《互聯互通》

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外媒指互換通獲內地當局批准，料未來兩個月內落地

港交所（００３８８）就啟動互換通籌備工作進展良好，將適時公布

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《國際要聞》

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南韓最大在野黨前往日本考察核污水排海問題

虛擬貨幣圈名人Ｂｏｂ Ｌｅｅ於美國三藩市遇刺身亡

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《外圍經濟》

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ＡＩ公司Ｃ３﹒ａｉ遭沽空機構狙擊，股價勁挫

ｉＰｈｏｎｅ １５上市時或首次中國及印度同時發貨

世貿組織上調２０２３年全球貿易增長預期

全球最富有２５人過去一年淨資產減少２０００億美元

沙特Ｓａｖｖｙ擬以４９億美元收購美Ｓｃｏｐｅｌｙ

無視美禁令，蘋果等仍在ＴｉｋＴｏｋ增廣告支出

馬斯克弟沽１０萬股特斯拉，套現１９５７萬美元

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《大國博弈》

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中國國家主席習近平迎接法國總統馬克龍

中國外交部評歐洲領導人訪華表示中歐交往正全面鋪開

沙特伊朗將重開使館恢復航班，感謝中方主辦會談

習近平與馬克龍會談，盼為中歐關係發展注入新動力

秦剛見證沙伊簽署聯合聲明，高度讚賞兩國釋出善意

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《連環爆雷》

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分析指散戶投資者不在乎銀行業危機

瑞士政府要求瑞信高層取消或減少尚未發放的獎金

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《其他消息》

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據報港人最快１１月可以「轉數快」在泰國付款，滙豐任代理結算行

清明復活節連假近６０萬人次出入境，旅行社約二百團出發

澳門據報人手短缺致關閉大量客房，部分五星級酒店房供應不到一半

２１名學員退出共創明Ｔｅｅｎ計劃，當局指無收投訴

內地團上觀光船用膳，船公司指視乎反應決定日後安排

洋紫荊維港遊預告下周加碼試運三日，冀每日接１５團

葉柏強稱近期兒童病房現爆滿，籲減兒童留院時間

國際冰聯表示調查後確認主辦方出錯，港隊無不當行為

香港潑水節本月５至１０日舉行，主辦方料逾１０萬人參與

香港外來人才置業退稅法例今刊憲，追溯期至去年１０月１９日

中原ＣＣＬ按周微跌０﹒０５％，樓價短暫窄幅爭持

智慧城市聯盟指香港公司開發智能生活科技成就驕人

環聯指香港及全球可疑數碼詐騙比率較疫情前升１８％及８０％

聖路易斯聯儲總裁發表講話，美國公布申請失業金人數

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