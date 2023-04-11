《國金頭條》復活節假期衝淡對市場前景擔憂，美股小幅走高

《經濟通通訊社１１日專訊》雖然上周五（７日）公布的美國非農就業數據表現強勁，強化

了對聯儲局再度加息的預期。但復活節假期衝淡了投資者對市場前景擔憂，美股周一（１０日）

小幅走高。

其中，道指微漲１０１﹒２３點，或０﹒３％，報３３５８６﹒５２點。標普５００微漲

４﹒０９點，或０﹒１％，報４１０９﹒１１點。納指基本持平，報１２０８４﹒３６點。

美國即將於周三（１２日）公布３月ＣＰＩ數據，而聯儲局再加息２５基點的預期令科技股

走弱，蘋果公司個人電腦出貨量大幅下降的報告也加劇了科技股跌勢。



＊美元上漲，油金價格齊走低＊



聯儲局加息預期亦提振美元表現，美匯指數於紐約尾盤上漲０﹒４５％，至１０２﹒５５。

此外，植田和男在出任日本央行行長後的首次發言中，沒有發出任何鷹派信號，日圓隨之走貶。

美元兌日圓上漲１﹒１％至１３３﹒５７。

受到美元上漲的壓力，金價走低，紐約期金跌２２﹒６美元，或１﹒１％，收每盎司

２００３﹒８美元，盤中曾跌至２０００美元以下。原油價格亦在清淡的交投中走低。紐約期油

下跌９６美仙，報每桶７９﹒７４美元。布蘭特期油下跌９４美仙，報每桶８４﹒１８美元。

（ｊｆ）

