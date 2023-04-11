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11/04/2023 12:07

恒指半日高收１３點報２０３４４，碧桂園升１２％，碧服漲１０％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國上周五公布的非農就業數據表現強勁，強化了對聯儲局再
度加息的預期。聯儲局再加息２５基點的預期令科技股走弱，蘋果公司個人電腦出貨量大幅下降
的報告也加劇了科技股跌勢。
　　港股復活節長假後復市，恒生指數半日收報２０３４４，升１３點或０﹒０７％，主板成交
７５４﹒０６億元。恒生中國企業指數報６８９４，升不足１點。恒生科技指數報４１９５，跌
４１點或０﹒９９％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中芯
國際（００９８１）；騰訊控股收報３７５﹒６元，跌９﹒８元或２﹒５４％，成交４２﹒３９
億元；阿里巴巴－ＳＷ收報９８﹒６５元，升０﹒９元或０﹒９２％，成交３１﹒４８億元；中
芯國際收報２１﹒９元，跌０﹒５５元或２﹒４５％，成交１８﹒３５億元。國指三大成交股份
依次為騰訊控股、商湯（０００２０）及阿里巴巴－ＳＷ；商湯收報３﹒２元，跌０﹒１３元或
３﹒９％，成交４０﹒７７億元。科指三大成交股份依次為騰訊控股、商湯及阿里巴巴－ＳＷ。
　　碧桂園（０２００７）收升１２﹒２％，報２﹒３元，該股成交約３﹒１８億股，涉資
７﹒１８億元，盤中高見２﹒３６元，最低見２﹒１１元；碧桂園服務（０６０９８）升
９﹒５％，收報１４﹒０６元；龍湖（００９６０）升５﹒８４％，收報２２﹒６５元；華潤萬
象生活（０１２０９）升５﹒５１％，收報４３﹒０５元；潤地（０１１０９）收升５﹒４３％
，報３７﹒８５元；中海外（００６８８）升４﹒２５％，收報２０﹒８５元。（ｋｙ）

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