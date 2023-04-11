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11/04/2023 16:28

《盤後部署》醫藥股持續有資金流入，藥明生物可博反彈至６０元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》復活節假期後的首個交易日，恒指高開２３５點，報
２０５６６。多間內房企業３月銷量報捷，龍湖（００９６０）高開５﹒１４％，報２２﹒５元
，碧桂園（０２００７）高開２﹒９３％，報２﹒１１元。商湯（０００２０）及阿里巴巴
（０９９８８）推出旗下類ＣｈａｔＧＰＴ產品，今日分別高開８﹒７１％及２﹒５１％。
　　恒指在內房及科技股帶動下，一度上升逾４００點至２０７５０。然而，國家互聯網信息辦
公室午後發布《生成式人工智能服務管理辦法（徵求意見稿）》，百度（０９８８８）、商湯及
預計今年發布ＡＩ產業大模型的京東（０９６１８）下跌，阿里巴巴的升幅亦收窄，而騰訊
（００７００）午後跌勢加劇，恒指曾倒跌數十點。可倖滙控（００００５）、友邦
（０１２９９）、美團（０３６９０）等重磅股未有跟隨下跌，恒指都能高開高收。
　　恒指全日收報２０４８５，升１５４點或升０﹒７６％，主板成交１２１２﹒１６億元。國
企指數收報６９５０，升５６點或升０﹒８２％。恒生科技指數收報４２４８，升１０點或升
０﹒２５％。
　　內地股市方面，上證綜合指數收報３３１３，跌１點或跌０﹒０５％，成交４６６８﹒９６
億元人民幣；深證成份指數收報１１８７７，升５點或升０﹒０４％，成交３０６１﹒０１億元
人民幣。
　
＊藥明生物收穿４４元止蝕＊
　
　　除了內房股外，醫藥股同樣備受追捧。中生製藥（０１１７７）升６﹒５１％，收報
４﹒４２元，該股成交約６５９８萬股，涉資２﹒８６億元，盤中高見４﹒４２元，最低見
４﹒１９元。藥明生物（０２２６９）升５﹒６％，收報５０元，同系的藥明康德
（０２３５９）則升３﹒８％，收報８６元。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，藥明生物今日成交額較上日多４﹒６７億元，並錄得
１﹒０４億元資金淨流入。對比３月３１日、４月３日及４月４日連續三個交易日錄得的資金淨
流出情況，而近期多隻醫藥股不斷獲資金流入。目前大市走勢欠缺方向，資金炒完ＡＩ概念股及
中資概念股，推斷目前流入跌幅較多的醫藥股，藥明生物短線有望繼續反彈。
　　在日線圖上，藥明生物於４月４日雖然下跌，惟未有進一步下試３月２０日的年內低位
４４﹒２元，翌日更反彈１﹒８３％。今日裂口高開兼上升後，股價重上２０天線，走勢有所改
善，短線料能挑戰２５０天線（目前為５９﹒１元）。無貨者可於現價階段作短線部署，博股價
繼續反彈至６０元附近食胡，收市跌穿４４元則止蝕離場。（ｅｒ）

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