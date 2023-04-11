【大國博弈】馬克龍強調歐洲戰略自主，避免因台灣問題捲中美對抗

《經濟通通訊社１１日專訊》法國總統上周對華展開為期３天國事訪問，並在上周六（８日

）乘專機返國途中接受媒體訪問，表示歐洲應避免因台灣問題捲入中美對抗，並強調歐洲在有關

問題上應發展更多戰略自主權，避免淪為「附庸」。

馬克龍表示：「歐洲人需要回答的問題是，加速發生台灣（危機）是否符合我們的利益？不

。」「更糟糕的是，認為我們歐洲人必須在這個問題上成為追隨者，並隨著美國的議程和中國的

過度反應而亦步亦趨。」

馬克龍續稱：「歐洲必須為戰略自主而戰，在關鍵問題上我們不想仰仗他人。」他同時對美

元的「治外法權」發出警告，稱可能會迫使歐洲公司放棄與第三國的業務往來，否則會冒違反制

裁的風險。

中國外交部發言人汪文斌周一（１０日）回應馬克龍的言論稱，希望各國認清台灣問題的實

質，堅定反對各種形式的「台獨」分裂活動。

不過，美國佛羅里達州參議員、共和黨人盧比奧表示，馬克龍需要說明他代表誰發表了這番

言論，是否只代表法國還是歐洲？他同時表示，要讓歐洲自行解決烏克蘭問題，並且要把自己的

注意力放在台灣問題上。（ｊｆ）

