【新冠肺炎】美國總統拜登簽署法案，終止實施３年的新冠緊急狀態

《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統拜登周一（１０日）簽署法案，終止實施逾３年的新

冠疫情國家緊急狀態。前總統特朗普於２０２０年３月１３日，首次對新冠病毒頒布國家緊急狀

態，允許聯邦資金撥款至各州和市級地方政府，支援新冠檢測和疫苗接種等事項。白宮強調，原

定下月１１日到期的公共衞生緊急狀態不受影響。（ｊｆ）

