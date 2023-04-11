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11/04/2023 13:26

【新冠肺炎】美國總統拜登簽署法案，終止實施３年的新冠緊急狀態

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統拜登周一（１０日）簽署法案，終止實施逾３年的新
冠疫情國家緊急狀態。前總統特朗普於２０２０年３月１３日，首次對新冠病毒頒布國家緊急狀
態，允許聯邦資金撥款至各州和市級地方政府，支援新冠檢測和疫苗接種等事項。白宮強調，原
定下月１１日到期的公共衞生緊急狀態不受影響。（ｊｆ）

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