【虛幣世界】比特幣迫近三萬美元，銀行危機正在緩解

《經濟通通訊社１１日專訊》復活節期間比特幣持續抽升，並接近三萬美元關口，外匯做市

商Ｏａｎｄａ的高級市場分析師愛德華莫亞分析指出，這種飆升沒有明顯的催化劑，而這一次加

密貨幣抽升，是發生在聯邦住房貸款銀行債券發行量減少的消息發布前後，這表明銀行業危機正

在緩解。

以太幣也上漲，在回落前突破１９００ 美元水平，最近２４小時升約１﹒７％。 其他主

要加密貨幣大多呈升勢，其中ＲＢ是第２層區塊鏈Ａｒｂｉｔｒｕｍ的代幣，最近上漲超過

２﹒８％，衡量加密市場整體表現的ＣｏｉｎＤｅｓｋ市場指數最近上漲了２﹒３％。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２９７５７﹒７９元（美元．下同），升０﹒４１％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１９１０﹒２２元，升０﹒０１％；艾達幣報

０﹒３９６７元，跌０﹒１０％；瑞波幣報０﹒５１２５元，跌０﹒９９％。（ｕｌ）



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